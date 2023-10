Fedez ha vissuto momenti molto delicati, ma ora sta tornando piano piano alla normalità. Nelle scorse ore ha mostrato il suo fisico, cambiato notevolmente dopo aver perso ben dieci chili a causa delle sue problematiche di salute. Per colpa di alcune emorragie interne provocate da delle ulcere, è stato costretto a ricoverarsi per circa sette giorni nell’ospedale di Milano. E ha rischiato davvero grosso, dato che a salvarlo sono state soprattutto alcune trasfusioni di sangue.

Inevitabilmente Fedez ha dovuto fare i conti col nuovo cambiamento fisico, visto che ha perso dieci chili in pochissimo tempo. Lui aveva anche dovuto interrompere necessariamente i suoi allenamenti e questo lo ha fatto per due mesi consecutivi. Adesso sta ricominciando a lavorare sodo, ma ha voluto far vedere a tutti i suoi follower come si è modificato per ora il suo corpo, anche se certamente riuscirà a rimettere peso e a ritornare in forze.

Fedez, fisico stravolto dopo aver perso dieci chili: la foto

Lui è stato ovviamente anche giù di morale, sebbene la moglie Chiara Ferragni, la sua famiglia in generale e tutti i suoi seguaci lo abbiano supportato quotidianamente. Fedez ha mostrato il suo fisico, mettendosi a petto nudo, ed effettivamente il fatto che abbia perso dieci chili si nota eccome. Il rapper originario di Milano si è armato di cellulare e ha svelato come si è modificato il suo corpo a causa dei malesseri improvvisi.

Fedez ha scritto: “Dopo due mesi di stop, 10 chili persi e un’emorragia interna oggi ho ripreso ad allenarmi. Sono tipo allenamenti da 80enne, ma da qualche parte bisognerà pure iniziare”. Sta iniziando lentamente a rimettersi in sesto, ma ci vorrà del tempo prima di essere in forma. Ma la cosa più importante è che adesso stia bene e possa godersi del tutto la sua bellissima famiglia e soprattutto i figli Vittorio e Leone, nonché il nuovo amichetto a quattro zampe, Paloma.

Intanto, nelle scorse ore si è saputo che a Che tempo che fa di Fabio Fazio sarà ospite proprio lui, infatti Fedez sarà intervistato. Fabio Fazio ha ‘soffiato’ Fedez a Francesca Fagnani e al suo Belve e quindi l’artista sarà su Nove.