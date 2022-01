Momento turbolento in casa Ferragnez? Anche la coppia più affiatata di sempre sembra essere aver vissuto un momento non del tutto facile. Dopo la notizia della positività di Fedez e Chiara Ferragni, anche quella della presunta lite di coppia. E proprio in merito a questo, i fan non hanno potuto che notare un dettaglio non così tanto di poco conto.

Cosa succede in casa Ferragnez è semplice da notare in fondo. La coppia sempre molto attiva sui social fa presto a fare notare qualche ‘assenza’ sospetta. Ed è questo il caso del cantante rap che pare essere sparito dai social. Presto fatto, il pettegolezzo sulla presunta crisi di coppia è ben presto fornito su un piatto d’oro.

Come stanno realmente le cose? I fan non si danno pace e infatti è scattata nelle ultime settimane la caccia all’indizio come ad esempio il dettaglio della mano di Fedez e la misteriosa scomparsa della fede nuziale. Un sospetto subito messo a tacere dalla coppia con una foto delle loro mani intrecciate e poi, però, di nuovo il silenzio sulle ipotesi messe in circolazione.





Insomma, il caso sembra essere risolto ma in parte, visto che sarebbero in molti ad attendersi qualche chiarimento in merito. Le più recenti vicende di casa Ferragnez riportano alla mente quanto accaduto durante l’estate 2021, quando a essere state messe in circolo sono state le foto dei due intenti a chiarire animosamente a bordo di uno yacht.

Episodio che all’epoca è andato subito incontro a un chiarimento da parte del cantante: “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“. E questa volta di cosa si tratta?