Bellissimo gesto di Fedez, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha annunciato una grande novità. Subito dopo il suo annuncio, la moglie Chiara Ferragni non ha perso tempo e ha immediatamente risposto. Un momento decisamente molto bello e allo stesso tempo commovente, che ha raccolto il pensiero favorevole di migliaia e migliaia di follower. Cuore grande quello del rapper originario di Milano, che ancora una volta si è dimostrato essere molto sensibile e generosi nei confronti del prossimo.

Nelle scorse ore Fedez ha spento la musica e ha detto al figlio Leone: “Adesso vai a mangiare…”. Ma il figlioletto, super offeso, ha replicato: “No, voglio correre come un pazzo, accendi la musica…”. Risate a non finire, soprattutto per le uscite epiche di Leone che ha delle espressioni davvero comiche e dolcissime. Ma non è la prima volta che i due discutono, solo qualche tempo fa il rapper milanese aveva postato una serie di tenere stories su Instagram, in cui documentava “un’accesa discussione” con lui.

Fedez ha preso parte ad una conferenza stampa su un’iniziativa che si era posta l’obiettivo di raccogliere alcuni fondi per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo, duramente colpiti dalle restrizioni per la pandemia da coronavirus. Ed è stato raccolta una cifra incredibile: “Ad oggi la cifra totale che abbiamo raccolto è di 4 milioni e 780 mila euro destinati a lavoratori e aziende in difficoltà nel mondo dello spettacolo. Soldi che verranno erogati nella loro totalità in poche settimane”.





Poi Fedez è andato oltre e ha fatto un annuncio davvero spettacolare, che ha confermato la sua grandissima umanità: “Dall’esperienza maturata in questo progetto, ho deciso di aprire una mia fondazione che ogni anno si fisserà un obiettivo da seguire per aiutare più persone possibili”. E la moglie Chiara Ferragni ha risposto: “Sono orgogliosa del mio maritino”. Dunque, ha condiviso in toto le sue parole e si è mostrata molto felice della decisione assunta dal coniuge, che ha voglia di aiutare i bisognosi.

Chiara Ferragni ha invece documentato un inusuale pomeriggio con foto e video su Instagram, ma un filmato in particolare ha attirato l’attenzione dei follower. Nella clip Chiara e Leone ridono felici sulle “montagne russe” per bimbi, tra salite e mini discese. Ma dietro di loro spunta una signora “misteriosa”. Neanche a dirlo: immediati i commenti dei fan su Instagram. “Ma la signora che dietro di loro ha ripreso tutto?”.