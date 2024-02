I rapporti tra Myrta Merlino e Fedez non sono dei migliori. E ieri, dopo la notizia della separazione da Chiara Ferragni, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. I commenti, sulla pagina Instagram di Pomeriggio 5, si sono sprecati: “Io non sono fan della coppia e non li seguo sui social ma vedere qualcuno godere della vera o presunta fine di un matrimonio, probabilmente è perché la sua vita deve essere veramente squallida da provare invidia delle vite altrui, è una cosa penosa”.

>> “L’ha fatto davvero”. La mossa di Chiara Ferragni, la più grande possibile (contro Fedez). Fan in lacrime: “Ti prego, ripensaci!”

E ancora: “Aggiungo, i bambini che appaiono in maniera smodata sui social sono tantissimi, figli di gente più o meno nota o di perfetti sconosciuti, ma a essere bersagliati sulla storia dei figli sono solo loro Che programmi inutili e pettegoli”. A lanciare la bomba è stato Michele Dessì che ha spiegato un retroscena su Fedez.





Fedez, dopo l’addio a Chiara casa in affitto da 17mila euro

“Pare che Fedez abbia contattato una nota agenzia immobiliare di Milano già qualche giorno fa, quindi prima di domenica, per un appartamento zona City Life. Un appartamento già arredato che ha un affitto di circa 17 mila euro al mese. Ho verificato alcuni appartamenti in affitto qua in questa zona e ci sono appartamenti piccoli che costano 5 mila euro al mese”.

“Ma ce ne sono anche alcuni che costano 35 mila euro al mese. Diciamo che 17 mila euro è una via di mezzo e dunque pare proprio che stia cercando casa a City Life per stare vicino ai bambini”. Poi è intervenuto Davide Maggio: “Sull’appartamento non sono informato, ridevo per la cifra. 17 mila euro al mese è un affitto modico”.

E Myrta ha attaccato: “Non da nullatenente diciamo”, ha replicato la conduttrice. “Sei perfida!”, le parole di Maggio. E ancora commenti? “Ma la casa che avevano prima invece di metterla in affitto ad altra gente perché non ci va ad abitare lui? E si risparmia pure 17 mila euro al mese e magari fa beneficenza, e magari gli passo anche il mio IBAN , scusate eh”.