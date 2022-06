Federico Fashion Style, per il parrucchiere star di Anzio è tempo di progettare i prossimi impegni. Una stagione che però potrebbe riservare sorprese amarissime. Nei mesi scorsi Federico era stato scelto come opinionista da Barbara D’Urso insieme a Soleil Sorge. Nonostante gli ascolti deludenti lui era stato promosso a pieni voti. Merito della sua empatia e del suo modo schietto, senza peli sulla lingua, che ne hanno fatto un personaggio.



Di lui sappiamo quasi tutto. Ospite di Silvia Toffanin tempo fa aveva affrontato il suo passato, la sua sessualità e anche la difficoltà di avere un figlio. Aveva anche lasciato tutti di stucco quando aveva spiegato perché era dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitore assieme a Letizia. “Noi provavamo da tre anni ad avere una figlia – le parole di Federico Fashion Style – Per me è stata un’attesa lunga, abituato come sono ad avere le cose subito”.





Federico Fashion Style prossimi impegni: fuori dalla tv?



E ancora: “Abbiamo deciso di fare la fecondazione: lei nel prelievo degli ovuli ha avuto un’emorragia interna, l’ospedale non se ne accorse. Poi si scoprì che aveva mezzora di vita. Chiamai un’ambulanza che la portò in un ospedale privato dove fu operata. Lei ha avuto una forza incredibile di farsi impiantare di nuovo gli ovuli da cui è nata nostra figlia”.



Un momento di gioia assoluta, la cosa più importante insieme al suo lavoro che gli ha permesso di approdare in tv. Un approdo che ora si ferma. Sembra infatti che Federico Fashion Style starà lontano dal piccolo schermo per qualche tempo. Secondo The Pipol Gossip per il 32enne si sono improvvisamente chiuse le porte della televisione.



“Era con un piede nella Casa ma secondo gli ultimi rumor l’hair stylist si troverebbe presto senza una trasmissione” recita lapidario un post di oggi, 9 giugno 2022, del portale. A quanto pare quindi, come alcune voci avevano anticipato, Federico era davvero vicino a diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 7. Qualcosa, però, sarebbe andato storto.

