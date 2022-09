“Ecco come sono ora”. Federico Fashion Style dopo l’intervento estetico: “Non mi piacevo”

Federico Fashion Style si è operato. Il celebre hair stylist dei personaggi famosi ha annunciato ai suoi fan di essersi sottoposto ad una addominoplastica e una liposuzione. Si è trattata di un’operazione per togliere pelle e grasso in eccesso nella zona addominale. Da tempo il 32enne di Anzio, il cui vero nome è Federico Lauri, meditava di fare questo passo e alla fine si è deciso. E oggi si dice soddisfatto dell’intervento chirurgico.

Federico Fashion Style si è aperto e ha raccontato un disagio che aveva da molti anni. “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo.. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi, fisicamente…”.





Federico Fashion Style ora può sorridere

L’hair stylist ci tiene a precisare che non si è trattato di un capriccio. “Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenutiva) che nascondeva questo inestitismo… Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno is anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessità (Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi). Ma questo è il mio punto di vista!”.

Federico Fashion Style racconta di averle provate tutte per risolvere questo problema, ma l’unica strada rimasta era quella dell’intervento. E fortunatamente tutto sembra essere andato per il verso giusto: “Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente era

un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione! Federico”.

Nelle ultime ore Federico Fashion Style ha pubblicato una story su Instagram per aggiungere dettagli sul suo stato di salute. Un piccolo siparietto con la figlia Sophie Maelle che dice: “Hai la ciccia!”. In realtà Federico spiega che sotto la maglietta ha una spugna aderente che toglierà prossimamente. “Eccomi qua ragazzi – dice lui – guardate come sto. Devo dire che sto in piedi, cammino, un po’ dolorante…”. Tornato a casa ha dichiarato: “Ora ho la pancia piatta e gli addominali, non mi sembra vero. Ho qualche dolore. Ma è normale, passerà presto”.

