A gennaio Federico Fashion Style ha fatto coming out davanti alle telecamere del programma condotto da Silvia Toffanin. Qualche mese fa la separazione dalla moglie Letizia Porcu: si conoscono da tanti anni e hanno avuto una figlia. Una decisione molto importante e sofferta, evidentemente per loro è arrivato il momento di prendere strade diverse.

“Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo. Perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia compagna e con la mia famiglia. Quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto. Non avevo fatto nulla di male”. Le vicende risalirebbero a 3 anni fa quando la coppia ha comunque deciso di restare unita per amore della figlia. Poi però la rottura è stata inevitabile. Federico Fashion Style ha confessato di amare le persone del suo stesso stesso e la storia con Letizia non poteva andare avanti.

Federico Fashion Style magrissimo, insulti sulla foto in costume da bagno

“Quando ho parlato con lei, avevo capito che non poteva andare…ho parlato a cuore aperto, dicendole tutto in lacrime, non nascondendole nulla. Mi sento di dire la verità. Tre anni fa sono andato da Letizia e le ho detto non posso darti ciò che tu desideri perché io ho capito… ho capito, io ci sono nato… Io credo di amare le persone del mio stesso sesso”, le parole di Federico Fashion Style a Verissimo.

In queste ore Federico Fashion style ha pubblicato alcuni scatti dalla sua vacanza dall’Egitto, a Sharm El Sheik, scatenando i fan ma anche gli haters. Nella foto il parrucchiere dei vip appare molto dimagrito e i fan, preoccupati, gli hanno chiesto il motivo. “Cosa ti è successo Federico?”, “Fa impressione”, “Ora caro Federico te lo dice una mamma,, fai un po’ di palestra,,, sei troppo magro e senza muscolatura”, si legge tra i commenti.

E ancora: “Sei troppo magro devi andare in palestra sei molliccio prova diventerai più fantastico”, “Un mix tra una mummia del Cairo e un gambero alla piastra”. Tra i commenti del post pubblicato da Federico Fashion Style anche chi ha preso le sue difese: “Finitela di essere carogne commenti osceni sul peso di una persona”, “‘Sei magrissimo, fai impressione, sei flaccido, sei una chiavica, osceno’. Ma io non so come fate ad avere il coraggio di scrivere commenti del genere vergognatevi”.