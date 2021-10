Federico Fashion Style è tra i protagonisti di Ballando con le Stelle. La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci sta per partire: andrà in onda su Raiuno a partire dal prossimo 16 ottobre e proprio poche ore fa la padrona di casa ha ufficializzato il cast. Oltre al parrucchiere delle vip di Anzio, anche Al Bano, Arisa, che non sarà più insegnante ad Amici e sbarca quindi sulla Rai.

E poi Mietta, l’83enne Remo Remigi, Morgan, l’ex pilota ed ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Andrea Iannone, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Fabio Galante, Alvise Rigo, Bianca Gascoigne e Valerio Rossi Albertini. Tra i tra i maestri ‘storici’ di Ballando con le Stelle non ci saranno Veera Kinnunen, Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa, Raimondo Todaro (ora prof di danza ad Amici) e Stefano Oradei. Fuori dal team anche Marco De Angelis eTinna Hoffmann.

Federico Fashion Style, super festa per i 32 anni

Tornando a Federico Fashion Style, l’hairstylist aveva già ufficializzato la sua presenza su Instagram e anche la sua compagna “in questa meravigliosa avventura”: Anastasia Kuzmina. Nel post in cui posa con la sua insegnante si dice poi “felicissimo di far parte di questo cast e sono ancor più felice di ballare con te!”.





Ma prima di iniziare a esibirsi di fronte ai giudici di Ballando con le Stelle, che sono rimasti invariati, Federico Fashion Style è stato il protagonista di un altro super evento: ha festeggiato il suo 32esimo compleanno con una mega festa a tema che si è protratta fino a tarda notte. Tema giapponese: ha indossato un prezioso kimono e dato via alle danze sulle note del suo “Io sono pazzesco” tra luci, fiori e una cena di sushi. Poi torta a più piani tutta nera con sopra scritte dorate, seguendo il tema della festa.

A festeggiare il compleanno di Federico Fashion Style, oltre alla compagna e alla figlioletta, una lunga serie di volti noti: c’erano Arisa e Bianca Gascoigne, anche loro nel cast di Ballando, Francesco Chiofalo con Drusilla Gucci, Vera Gemma, Aida Yespica, Guendalina Tavassi, Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli e altri ballerini del talent di Milly Carlucci. Ancora: Alessia Fabiani, il pr Antonello Lauretti, Tommaso Eletti e tanti altri.