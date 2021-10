“Avevo 16 anni, lui 10 di più”. Federica Pellegrini racconta per la prima volta cosa è successo con Massimiliano Rosolino

È diventata un’autentica leggenda conquistando un successo dietro l’altro. È considerata una dei personaggi sportivi più vincenti di sempre. Ma non solo, abbandonata la vasca, ha saputo conquistare critica e pubblico anche in altre vesti, approdando in televisione. Parliamo naturalmente di Federica Pellegrini, la ‘divina’, che dopo aver vinto tutto quello che era possibile nel nuoto mondiale, è diventata un personaggio televisivo. Come giudice di “Italia’s got talent” ha ottenuto anche l’approvazione dei colleghi.

Ecco cos’ha detto di lei Frank Matano: “È tenace, impara in fretta e si è calata perfettamente nella parte”. Così nel suo futuro ci sarà ancora tanta televisione sicuramente, oltre all’impegno come membro del Cio. Ma nella nuova puntata di Striscia La Notizia di venerdì 15 ottobre la bella Federica ha ricevuto un bel tapiro d’oro. Il motivo? Le dichiarazioni di Massimiliano Rosolino che proprio qualche giorno fa l’aveva tirata in ballo. Prima relativamente ad un presunto ‘flirt’ tra i due e poi sotto il profilo sportivo.

Prima di tutto Massimiliano Rosolino ha smentito le voci su una storia con Federica Pellegrini: “Solo una leggenda metropolitana”. E poi le frecciate: “Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già ‘principessa’, nonostante non avesse vinto ancora nulla… Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità”.





Ovviamente Federica Pellegrini non poteva non rispondere e all’inviato di Striscia La Notizia ha spiegato: “Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata”, le parole della nuotatrice. “Ci sono rimasta male – ha aggiunto – perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis”. E poi la domanda fatidica: “C’è stato un flirt tra voi?”.

A questo punto Federica Pellegrini ha risposto: “Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio” l’ammissione per la prima volta della campionessa: “Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26”. Insomma, qualcosa c’è stato davvero, ma poi il rapporto forse si è un po’ incrinato fino a quelle dichiarazioni che la ‘divina’ non pare aver preso troppo bene.