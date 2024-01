Federica Pellegrini, Matteo Giunta e la piccola Matilde. Senza dimenticare i bodyguard della piccola, ossia i bulldog francesi della Divina: da due settimane a questa parte la famiglia si è allargata con l’arrivo della bimba che, come sperava il nonno materno, è nata a inizio anno nuovo, quello ‘olimpionico’. Il 3 gennaio scorso per la precisione, “dopo 2 giorni complicati finalmente sei arrivata” ha scritto lei nel post in cui ha annunciato al mondo di essere diventata mamma per la prima volta.

Non ha dimenticato di ringraziare nello stesso post gli “angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”, ha aggiunto la campionessa per poi aggiornare i suoi fan con le immagini del ritorno a casa e quelle della prima passeggiata “a tre”.

Federica Pellegrini, la prima foto della figlia

Non ha mai inquadrato bene la figlia, ma il neo papà Matteo Giunta ha svelato a chi somiglia: “Ora ha i capelli totalmente neri: ma chi lo sa come sarà fra qualche settimana. io appena nato ero biondo e boccoloso, ora sono scuro, Fede era nera ora è bionda”, ha rivelato per poi aggiungere che “le infermiere e l’ostetrica hanno detto che è una piccola Matteo, poi però guardandola… Il naso sì, è il mio, la bocca è più come quella di Fede”.

Ora una nuova foto della piccola di casa Pellegrini-Giunta che, ovviamente, ora è al centro delle attenzioni di mamma e papà. In uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram, ha immortalato la figlia mentre gioca con un “libro” con gli animali sul fasciatoio, indossando una tutina a righe marroni e rosa.

E quanti capelli, neri come anticipava papà Matteo! Ha solo 2 settimane la bimba ma come notano molti fan sotto quella che di fatto è la prima foto social ha una marea di capelli. Si intravede anche il muro della cameretta, già mostrata tempo fa da Federica Pellegrini: un’illustrazione fatta a mano e che ritrae i tre bulldog francesi detti anche i “tre bodyguard”, perché gravitano intorno a mamma e figlia nel momento dell’allettamento.