“Non lo avevamo mai fatto in pubblico”. Federica Pellegrini, la ‘strana’ rivelazione sul fidanzato Matteo Giunta

Quella di Tokyo 2020 è stata l’ultima olimpiade per Federica Pellegrini: era poco più di una teenager ad Atene 2004 quando il mondo si accorse per la prima volta del suo talento: vinse una medaglia d’argento e da allora la sua è stata una crescita impetuosa che l’ha vista trionfare nelle piscine di tutto il mondo collezionando record e medaglie. Adesso si apre una nuova fase della sua vita: quella in cui l’attività agonistica va messa da parte ed inizia il confronto con la quotidianità.

Tecnicamente la storia col nuoto di Federica Pellegrini si interromperà dopo l’International Swimming League che si svolgerà a Napoli il prossimo 26 agosto. Quindi ancora qualche altro giorno di allenamento, poi le ultime gare, quindi il sipario potrà iniziare a calare su un’avventura sportiva ce l’ha resa celebre in tutto il mondo.

All’Aquatics Centre di Tokyo ha annunciato il fidanzamento con il suo allenatore Matteo Giunta: in molti già sapevano, quella di Federica Pellegrini è stata solo una conferma. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”.





“In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico”, confida Federica Pellegrini al Corriere, “non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così: tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra”. Eppure le voci su una loro ipotetica relazione si rincorrevamo sin dal 2017, dalle prime apparizioni insieme sul red carpet. Poi le paparazzate dei giornali, che li hanno immortalati spesso mentre si scambiavano tenerezze, a romantiche cene di coppia o insieme alla famiglia della nuotatrice. “Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella, volevamo stare tranquilli”, spiega oggi la Pellegrini.

Federica Pellegrini entrerà a far parte del Comitato Olimpico Internazionale e non esclude nemmeno un ritorno in tv, dopo l’esperienza a Italia’s Got Talent: “Ho capito che ero abbastanza portata anche a fare altro, noi nuotatori siamo convinti di essere capaci solo di nuotare”, ha infine spiegato nell’intervista al Corriere della sera.