Federica Pellegrini ha detto per sempre addio all’attività agonistica: la nuotatrice ha disputato a Tokyo la sua quinta olimpiade. Al termine della gara che l’ha vista più volte trionfare (i 200 metri stile libero) ha fatto il grande annuncio. In molti ipotizzavano che quella di Tokyo potesse essere l’ultima recita della Divina. E così è stato. Dopo la finale dei 200 metri Federica Pellegrini si è commossa e ha ringraziato anche il suo allenatore (che è anche il suo fidanzato), Matteo Giunta.

“Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”.

Anche Matteo Giunta ha voluto ringraziare Federica Pellegrini: ““Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente”.





La campionessa di nuoto ha sfruttato le telecamere per rivelare al mondo intero di amare il suo allenatore Matteo Giunta. I due fanno coppia dal 2019. Entrambi hanno sempre tenuto alla riservatezza della loro relazione, nata piano in seguito alla fine della storia d’amore di lei con Filippo Magnini (ora papà e marito di Giorgia Palmas) che di Matteo è cugino. Ma già nel febbraio del 2017 nella rubrica Dandolate sulla rivista Oggi si lanciava il rumors. E ora pare che i due siano andati a convivere da tempo.

“Non mettere il cugino tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini” si leggeva sulla rubrica. Il settimanale Oggi aveva annunciato a luglio che l’atleta avrebbe fatto un annuncio molto importante durante le olimpiadi di Tokyo. E nel numero del celebre rotocalco che sarà in edicola dal 5 agosto si legge che Matteo avrebbe preso casa a Verona nelle immediate vicinanze della casa della nuotatrice. Non solo: Matteo Giunta si sarebbe trasferito a casa della Pellegrini già da qualche mese. Una convivenza, quindi, la loro già iniziata, che però è stata tenuta segreta. E per un personaggio così noto ed amato come la campionessa di nuoto, vivere un amore nell’ombra è una grande vittoria.