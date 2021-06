“Si sposa”. Federica Pellegrini, il grande passo è ormai una certezza. Chi è il futuro marito

Momento magico per Federica Pellegrini, vicinissima al raggiungimento di un obiettivo importantissimo a livello personale. La regina del nuoto italiana è pronta per affrontare al meglio le Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno il prossimo mese di luglio nella capitale giapponese. Tutti si attendono ancora grandi performance dalla sportiva, che potrebbe sorprendere ancora. Ma il settimanale ‘Oggi’ ha rivelato una notizia su di lei che stavolta non riguarda assolutamente il nuoto e dunque lo sport.

Un po’ di tempo fa ha annunciato una bella notizia sulla sua cagnolina. La bulldog di Federica Pellegrini è una “Mamma felice”, come scrive nel post in cui racconta la nottata appena trascorsa. Iniziato il travaglio, all’una ha chiamato il veterinario Cesare, racconta, “che prende viene a visitarla e decidiamo senza perdere tempo di portarla in clinica e fare il cesareo d’urgenza… Mamma stai tu con Rocky?!Lui che ti guarda portare via la sua amata, avvisa le infermiere, porta in braccio lei che prova a spingere ma niente da fare”.

Stando appunto al settimanale di gossip, Federica Pellegrini sarebbe pronta al grande passo con il fidanzato Matteo Giunta. La relazione sentimentale con il suo allenatore dura ormai da due anni e hanno capito che si tratta ormai di amore vero e definitivo. Per questa ragione avrebbero preso la decisione di unirsi in matrimonio. Dunque, si sposeranno davvero a breve, anche se bisognerà aspettare almeno la fine delle Olimpiadi. I fan ovviamente non vedono l’ora di vederla salire all’altare.





A quanto pare le nozze dovrebbero essere ufficializzate il prossimo mese di settembre. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Federica Pellegrini, è stata fidanzata con il collega nuotatore Luca Marin dal 2008 al 2011, poi si è legata sentimentalmente a Filippo Magnini dal 2011 al 2017 e adesso è con Matteo Giunta. Proprio con quest’ultimo sembra aver trovato la sua definitiva stabilità amorosa e chissà se dopo il matrimonio non inizieranno a pensare anche all’allargamento della loro famiglia.

Federica Pellegrini ha lottato anche contro il coronavirus in passato, ma il suo pensiero è sempre stato alle Olimpiadi di Tokyo: “Nella casella del calendario della mia vita metterei un buco, un vuoto privo di contenuto. Io penso alle qualificazioni di marzo. Mi sono sempre conquistata tutto sul campo con merito. E lo ripeto anche dopo aver ricevuto una risposta dalla federazione”.