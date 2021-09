In questi giorni si è molto parlato di Federica Panicucci e, suo malgrado, non sempre bene. La sfilata sul red carpet di Venezia accanto al fidanzato Marco Bacini, con quell’abito elegante color panna, ha scatenato la cattiveria di diversi utenti. “Ma che c’entra lei a Venezia? A questa parata cani e porci”, ha scritto qualcuno. Marco Bacini non è stato in silenzio e si è dimostrato subito pronto a mettere a tacere gli hater: “Non direi, Lei per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga ad una delle due categorie… sperando di non offendere le due categorie… buona giornata”, ha scritto.

E poi, anche se ovviamente i fan apprezzano eccome la loro presenza e scrivono “Splendidi” oppure “I più belli”: “Ma hanno sfilato proprio tutti su questo red carpet!”, “Ma cosa c’entra la Panicucci a Venezia? Abito esagerato poi!”. Venezia a parte, presto il pubblico ritroverà la bella Federica Panicucci in tv.

Federica Panicucci festeggia i 16 anni della figlia Sofia

Tra pochissimo, infatti, Federica Panicucci riprenderà in mano le redini di Mattino Cinque, che inizierà il prossimo lunedì 20 settembre e ancora una volta ritroverà al suo fianco il collega Francesco Vecchi. Ma prima di gettarsi a capofitto sul lavoro, oltre alla pausa mondana a Venezia, anche un altro evento importante da celebrare.





Federica Panicucci ha festeggiato il compleanno della figlia Sofia, che ha compiuto 16 anni. “Che regalo meraviglioso mi ha fatto la vita. E con te ogni giorno è più bello”, ha scritto la conduttrice su Instagram come didascalia di una foto mamma e figlia che parla da sola. Ed è meravigliosa. Nello scatto, eccola in compagnia della sua primogenita Sofia, nata dalla lunghissima relazione con Mario Fargetta.

La padrona di casa di Mattino 5 indossa uno splendido abito bianco da sera, prontissima a celebrare un avvenimento speciale a guardare la foto, scattata in una location pazzesca. E che dire di Sofia, la festeggiata? Per il suo 16esimo, anche se la mamma ha voluto preservare comunque la sua privacy mettendo un cuoricino bianco sul viso, sembrava una principessa con quell’elegantissimo vestito giallo impreziosito da centinaia di brillantini.