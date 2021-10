Sempre più vicine le nozze per Federica Panicucci e Marco Bacini. Sono molto innamorati e vorrebbero suggellare la loro unione con i fiori d’arancio. Bacini è un imprenditore nel ramo dell’abbigliamento e grazie al suo brand ha conosciuto la conduttrice che è sei anni più grande di lui. Marco Bacini non ha figli e non è mai stato sposato, mentre Federica Panicucci ha due figli, oggi adolescenti, Sofia e Mattia, avuti dalla precedente relazione con il dj Mario Fargetta.

“Nella loro vita è entrato in modo lieve, rispettando i loro tempi, i loro modi, la loro crescita ha detto Federica Panicucci a Verissimo a proposito di come Marco Bacini si è posto con i suoi figli -. Ci sono stati dei momenti in cui non li frequentava, ha aspettato che loro chiedessero di lui per poi arrivare. Si è creato un bel legame”.

Del tema nozze Federica Panicucci ha parlato in una recente intervista a Verissimo. “Nessuna proposta per ora”, ha detto ridendo il volto di Mattino 5. In realtà qualcosa bolle in pentola. E Silvia Toffanin ne sa qualcosa: “Io so cose che…”, ha detto sogghignando. A quel punto Federica Panicucci ha lanciato un indizio: “Dico solo che il 22 è un numero importante per me e per Marco”. “Le nozze sono il 22 agosto del 2022. Sarai una novella sposa”, ha chiosato la padrona di casa di Verissimo. “Vedremo”, è stata la controreplica.





Federica Panicucci e Marco Bacini dovevano convolare a nozze un paio d’anni fa, ma la pandemia da Covid 19 ha annullato e posticipato tutto. Ora ci pensa il settimanale Nuovo a fornire una data probabile per il matrimonio. Stando ad alcuni amici consultati dal settimanale si starebbe valutando un giorno particolare, quello del 22 novembre 2022.

Si tratterebbe di un giorno molto importante soprattutto per Marco Bacini. Infatti il 22 novembre è il giorno del suo compleanno e il prossimo anno l’imprenditore compirà 47 anni. Potrebbe essere davvero l’occasione per festeggiare il compleanno e convolare a nozze con l’amata Federica Panicucci. Inoltre c’è già chi parla del luogo dell’evento: Puglia, in particolare a Fasano di Savelletri, e chi invece ha tirato in ballo Forte dei Marmi. Al momento è tutto work in progress: quel che è certo è che Bacini e la Panicucci diventeranno presto marito e moglie.