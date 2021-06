Un bellissimo momento per Federica Panicucci, professionale e non. Quella che sta per concludersi può essere infatti definita una stagione d’oro per la conduttrice e padrona di casa di Mattino Cinque. Il programma di Canale 5 che la bella Federica Panicucci presenta con Francesco Vecchi sta per concludersi: tra qualche settimana i due saluteranno il pubblico per godersi un paio di mesi di meritato riposo prima di tornare in diretta a settembre con la nuova stagione del contenitore della rete ammiraglia del Biscione.

Che quest’anno ha dato grosse soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti. La trasmissione del mattino di Canale 5 ha infatti superato il milione di spettatori e in media ha totalizzato più del 18% di share. Ascolti tv in aumento, dunque, rispetto allo scorso anno che quasi tutti i giorni sono riusciti a battere quelli del primo canale della tv di Stato.

Federica Panicucci pronta al sì con Marco Bacini

Per Federica Panicucci è quindi quasi arrivato il momento di andare in vacanza e rilassarsi coi figli Sofia e Mattia e il compagno Marco Bacini. Una relazione che procede a gonfie vele. Intervistata da Oggi la conduttrice si è lasciata andare a delle confessioni sul loro rapporto: “Quando lo cerco lo trovo sempre. È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza. Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio ‘per sempre’”.





Con Marco Bacini Federica Panicucci ha ritrovato l’amore dopo il divorzio da Mario Fargetta da cui ha avuto Sofia e Mattia e, secondo i beninformati, i due sono pronti a giurarsi amore eterno. Prontissimi, perché il settimanale NuovoTv svela che la macchina organizzativa delle nozze è già in moto da qualche tempo. E pare che la cerimonia si svolgerà a breve a Forte dei Marmi, luogo del cuore della coppia.

“Quel che è certo è che sono pronti e convinti a promettersi amore eterno”, scrive il settimanale. Del resto le nozze erano nell’aria da diverso tempo: lei sfoggia un anello con diamante dalla fine del 2019, quando il matrimonio sembrava essere alle porte, ma poi la coppia ha dovuto rimandare tutto per l’emergenza sanitaria. Ma ora potrebbero pronunciare presto il fatidico ‘si’.