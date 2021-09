Ancora qualche giorno di attesa poi tornerà in onda Mattino Cinque, il programma di approfondimento che va in onda su Canale 5 condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Mediaset ha deciso di prolungare di due settimane Morning News, condotto da Simona Branchetti: la trasmissione ha convinto sia come format che come ascolti. Una puntata di Morning News si attesta sul 15% e costa non più di 3mila euro, come scrive Il Tempo.

Per sfruttare la scia positiva del programma che sta battendo Uno Mattina Estate, condotto da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro, l’azienda ha scelto di posticiparne la fine: sarebbe dovuto terminare all’inizio di settembre e invece si protrarrà fino a poco dopo la metà del mese. Mattino Cinque, dunque, parte il 20 settembre. Per Federica Panicucci si tratta del primo slittamento della messa in onda del programma, che guida da 13 edizioni consecutive.

Dal 2016, conduce con Francesco Vecchi. L’ottimo riscontro di pubblico ha anche comportato la riconferma della coppia che torna su Canale5 dopo 4 stagioni di grande successo. Nel 2020, Mattino Cinque è ripartito il 7 settembre sebbene in una versione completamente diversa e con un drastico taglio della cronaca rosa. E per la nuova stagione di Mattino Cinque Federica Panicucci ha deciso di darci un taglio. Via la folta chioma bionda che i telespettatori avevano visto fino alla fine della passata edizione. E – come spesso accade – ha documentato tutto sui social.





Ha pubblicato alcuni scatti su Instagram che la ritraggono bella e sorridente come sempre. “Si! Sei riuscito a tagliarmi un po’ i capelli!”, è stato il commento sotto agli scatti rivolto al suo parrucchiere. Insomma per Federica Panicucci le vacanze stanno davvero per terminare. Ed è tempo di dedicarsi nuovamente al lavoro. Ha trascorso qualche giorno di relax tra Forte dei Marmi e la Sicilia, per poi tornare a Milano.

Come la Panicucci anche Michelle Hunziker ha voluto cambiare look. Il suo però ben più drastico. La conduttrice ha infatti tagliato di parecchio i capelli, ora all’altezza delle spalle. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”, scrive Michelle Hunziker nella didascalia del post dove si fa vedere con il nuovo taglio di capelli. Ma non è l’unica novità perché ha anche stravolto la piega: non più lisci ma ondulati, con delle beach waves appena accennate. Sotto i commenti sono infiniti.