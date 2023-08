Maria De Filippi, il sospetto dei fan. La conduttrice italiana sta proseguendo nelle sue vacanze estive prima di riprendere in mano e a pieno ritmo gli impegni lavorativi a partire dal mese di settembre. Prima in Sardegna, poi ad Ansedonia, nella villa tanto amata dal marito Maurizio Costanzo. Nonostante Maria De Filippi non usi i social, riesce comunque ad accendere i riflettori su di sè: infatti uno scatto ha concesso una foto a un gruppo di ristoratori attirando i commenti di molti fan che non l’avrebbero riconosciuta, scambiandola per Floriana Secondi. Dopo la notizia riportata su Blasting News, nelle ultime ore anche altre immagini che hanno sollevato un dubbio: ma è davvero lei?

È Maria De Filippi oppure una sosia? Ebbene si, i fan non hanno potuto fare altro che domandarselo di fronte alla messa in onda di un servizio sul Tg1 del 13 agosto. Sembra infatti che nel corso del reportage sia stata intervistata una signora con alcuni tratti simili alla conduttrice, ad inclusione dell’acconciatura. La signora in questione però ha indossato un paio di occhiali da sole per cui i fan non hanno potuto comprendere i tratti in volto della donna.

È Maria De Filippi oppure una sosia? Il ‘caso’ diventa virale nel giro di pochi minuti

Il caso dell’intervista al Tg1 è diventato chiacchieratissimo nel giro di poco tempo, al punto da essere condiviso, sottoforma di immagini, anche su Twitter ovvero sul profilo “Cinguette Rai”: “Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza”, recita ironicamente la scritta. Ma alcuni utenti sono caduti nel ‘tranello’: in molti hanno riconosciuto nella donna intervistata proprio la reginetta degli ascolti di Canale 5.

Solo di fronte alla viralità del post, gli autori del post hanno dovuto successivamente specificare che la donna in questione sia solo una sosia della De Filippi. Di fronte alla verità svelata migliaia di utenti sul web sono stati ulteriormente portati a scherzare sull’accaduto alquanto spassoso. Maria De Filippi non sembra essere la sola ad avere una sosia. Infatti negli scorsi giorni lo stesso fraintendimento è avvenuto per Irama.

Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza#TG1 pic.twitter.com/QUsTYxo0bY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 13, 2023

Tutto ha avuto inizio da una storia di Fedez che mostrava i due figli, Leone e Vittoria, intenti a impastare la pizza. Poi è apparsa la figura di un uomo in cui molti hanno rivisto il cantante. Virale anche questo ‘caso’ che ha richiesto l’intervento diretto del pizzaiolo in questione, ovvero Daniel Fluye, proprietario di un ristorante a Ibiza dove la famiglia dei Ferragnez si trovava a vivere alcuni giorni di relax.