E così, all’improvviso, la foto del bacio che ufficializza la nuova relazione dell’ex Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima. Da tempo non è più in televisione, ma su Instagram vanta un largo seguito, quasi un milione di follower. E l’altro giorno, tra le sue Storie Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui compare di spalle mentre bacia un uomo le cui caratteristiche fisiche corrispondono esattamente a quelle di un giovane attaccante, sebbene l’angolatura scelta per lo scatto non consenta di vederlo in viso.

Non un gesto scontato, quello di pubblicare questa foto per l’influencer, di solito molto riservata a proposito di quanto accade nella sua vita privata. Nonostante sempre tra le pagine del gossip, in passato non aveva concesso molto ai fan in occasione della lunga relazione con Kevin Bonifazi o durante il più breve flirt con Pierluigi Gollini, entrambi calciatori. Il secondo è stato a lungo legato a Giulia Provvedi de Le Donatella.

L’ex UeD innamorata: esce allo scoperto col famoso

E anche questa volta il nuovo fidanzato di Angela Nasti sarebbe un calciatore con cui era già stata avvistata allo stadio: Riccardo Sottil, che gioca nella Fiorentina. La bellissima sorella di Chiara Nasti ed ex tronista di Uomini e Donne ha forse deciso che era il momento di condividere questa nuova relazione con il suo pubblico social che la segue dai tempi del dating show di Maria De Filippi.

Correva l’anno 2019 quando lei, all’epoca appena 19enne, decise di accettare il trono di Uomini e Donne. Il suo percorso da protagonista nel programma del primo pomeriggio di Canale 5 terminò con la scelta di Alessio Campoli ma la loro relazione, a telecamere spente, durò solo poche settimane.

Finita l’esperienza da tronista a UeD, Angela Nasti non ha più partecipato ad alcun programma televisivo. Da quel momento in poi, la sorella della più famosa Chiara si è dedicata principalmente alla cura del suo profilo Instagram attraverso il quale mantiene i contatti con i suoi follower e sponsorizza la linea di abbigliamento creata con la sorella. Ed è sempre lì che ha deciso di uscire alla scoperto con Riccardo Sottil.