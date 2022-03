Clamorose affermazioni di Fabrizio Corona, che ha deciso di utilizzare il social network Instagram per rendersi autore di una frase molto significativa. C’è chi da un lato è seriamente preoccupato della sua volontà e c’è chi invece non crede minimamente alle sue parole, anche perché sarebbe complicatissimo mettere in atto le sue intenzioni. Sta di fatto che l’ex re dei paparazzi sembra decisamente molto determinato e nelle prossime ore potrebbe fornire ulteriori dettagli sui suoi inaspettati intenti.

Soltanto nella giornata del 3 marzo vi avevamo parlato di Fabrizio Corona, ma in una veste sicuramente più leggera. Infatti, ha passato una bellissima giornata insieme alla showgirl Valeria Marini. Oltre ad aver visitato il porto di Cetraro in Calabria, i due si sono concessi ai loro fan, che li hanno ‘accerchiati’ positivamente. E hanno preannunciato che organizzeranno lì eventi importanti e quindi potremmo vederli in coppia anche in futuro. Non resta che attendere ulteriori informazioni su questa collaborazione lavorativa.

In questi giorni Fabrizio Corona si sta rendendo protagonista di numerose attività social. E sta dedicando moltissimo tempo alla guerra in corso in Ucraina. Dopo l’attacco della Russia, l’ex re dei paparazzi ha voluto condividere tutto ciò che pensa su questo sanguinoso conflitto ma ora è andato oltre. Infatti, sarebbe più che pronto a dare il suo contributo personale. Ha voluto postare sul suo profilo social alcune dichiarazioni molto importanti del presidente ucraino Zelensky e lui sarebbe pronto a raccogliere il suo appello.





Queste le frasi condivise da Fabrizio Corona dette dal presidente dell’Ucraina: “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”. E lui ha subito risposto: “Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria”. Ma le reazioni dei suoi follower, come ha sottolineato anche ‘Today’, non sono state tutte positive. E hanno iniziato ad attaccare personalmente l’ex di Nina Moric.

Alcuni utenti hanno replicato così alle affermazioni di Corona, che sarebbe pronto a combattere in Ucraina: “Ma dove vai se la libertà non ce l’hai?”, “A prendere le mine in camicia”, “Ma dove devi andare che se volano due schiaffi ne prendi venti?”, “Falla finita, sei solamente patetico”. Staremo a vedere come evolverà questa situazione.