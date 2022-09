“Ora pubblico tutto”. Fabrizio Corona furioso, l’ultima sul caso Ilary-Totti è una telefonata bomba

Fabrizio Corona, il ritorno sui social è con il botto. L’ex re dei paparazzai è tornato su Instagram. Ha dovuto riprendere in mano la sua situazione, dopo essere stato “sospeso” giorni fa dopo aver reso noto a tutti alcuni post sulla fine della tanto chiacchierata relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Fabrizio Corona torna sui social. Un profilo Instagram sospeso in seguito a quanto l’ex re dei paparazzi stava rivelando sulla fine della relazione tra Totti e la Blasi. A esprimersi anche Ivano Chiesa, in un’intervista rilasciata al sito Fanpage: “è il mestiere di Fabrizio e sa quello che deve fare. È al corrente che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento anche all’utilizzo dei termini. Ma tanto lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo”.





Fabrizio Corona torna sui social. Lo sfogo dal profilo del figlio Carlos Maria

Fabrizio Corona non si ferma di certo davanti a un account sospeso ed è così che ha deciso di riattivare la ‘macchina’ social, passando attraverso il profilo del figlio Carlos Maria, che pochi giorni fa ha preso le difese del padre. (Fabrizio Corona, cosa è successo dopo la bomba su Francesco Totti e Ilary Blasi).

Uno sfogo, dunque, firmato Fabrizio Corona non poteva che giungere puntuale: “Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. E’ chiarissimo che c’è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato. Non ci riuscirete… Non ci riuscirete mai”.

“Vi faccio una promessa, se questo profilo arriva a 300k condividerò proprio qui il mio archivio personale. Se mi bloccherete anche qui, lo farò in televisione, quindi non agitatevi troppo. Ci sono già tutti i maggiori quotidiani che chiedono materiale da giorni”, ha aggiunto.

Ben oltre 30mila followers per Fabrizio Corona che conclude con queste parole: “Tornando a noi, dal profilo di mio figlio comunicherò commentando fatti italiani e miei commenti sul panorama della comunicazione, della politica. Invece, dal nuovo profilo condividerò le mie foto archivio… State fottendo con la persona più sbagliata del mondo!”. Poi il mistero di una chiamata tra Corona e una donna misteriosa mostrate attraverso le stories: “Come stai?”, chiede Corona, “Le bambine hanno 3 anni e mezzo”, aggiunge, “Immagini perchè ti chiamo?” chiede ancora Fabrizio, “Sì… ma non ho voglia proprio di…” risponde la voce femminile. “Ovviamente lo sai no…?”. Fabrizio Corona poi aggiunge: “No… ma… posso dirti una cosa? il tuo compagno…”. Di cosa si tratta e chi è l’interlocutrice di Corona?

