Qualche giorno fa la notizia a sorpresa sulla mamma. Gabriella Privitera, mamma di Fabrizio Corona, si appresta a sbarcare su una rete importante con un programma tutto suo. Insieme alla food blogger Rosaria Romano Gabriella condurrà una trasmissione di cucina e sono in tanti a non vedere l’ora di ammirarla tra i fornelli. Intanto, però, com’è giusto che sia, si torna a parlare anche del figlio. Dopo i guai con la giustizia, l’arresto e infine il ritorno ai domiciliari ora per Fabrizio sembra aprirsi una nuova fase della vita.

Sembra proprio che con l’ex re dei paparazzi ci sia una nuova fiamma. E tutto questo avviene proprio mentre l’imprenditore nuovi problemi con la polizia che pare sia di nuovo entrata in casa sua. Tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuti da Corona che parla di ingiustizia, vergona, sistema malato. Ma intanto sul web corre un’indiscrezione. Il portale Very Inutil People ha documentato l’incontro di Fabrizio con un volto molto popolare…

A quanto pare Fabrizio Corona e Sophie Codegoni si frequentano. Sembra proprio che tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore sia nata una storia. Intanto si parte da un fatto, ovvero la presenza di Sophie Codegoni a casa di Fabrizio Corona. A conferma ci sono delle stories su Instagram dove si vede Sophie prima nella casa di Fabrizio a Milano e poi nella sua automobile. Il 12 giugno, poi, un altro indizio proveniente stavolta dal profilo di una terza persona.





Il 12 giugno scorso Sophie Codegoni è apparsa in una foto dell’ex gieffina Lucia Bramieri. E sembra proprio che la casa dalla quale proviene sia effettivamente quella di Fabrizio Corona. Indizi, dicevamo. Poi arriva quella che si può senz’altro considerare la ‘prova regina’. Mentre Corona parla con i poliziotti in casa sua, su una sedia poco lontano compare lei, già proprio Sophie Codegoni! A metterla in evidenza ci ha pensato Amedeo Venza.

Amedeo scrive su Instagram: “La polizia fa irruzione in casa di Fabrizio Corona e tra gli ospiti in casa c’era anche Sophie Codegoni!”. Insomma cosa sta succedendo? Voi ci capite qualcosa. Certo a guardare l’immagine sembra davvero strano, ma pare proprio che Sophie Codegoni sia lì, mentre Fabrizio parla concitatamente coi poliziotti. E se a questo aggiungiamo gli spifferi dei giorni precedenti, allora il gossip prende davvero quota!