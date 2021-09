“Stai con Giulia solo per farti pubblicità”. Sangiovanni ko, l’accusa spietata (e inaspettata) del vip

Giusto qualche giorno fa si è sfogato duramente sui social. Il suo rapporto con Giulia Stabile è diventato così ‘pesante’ da dover fare una precisazione: “Io non sono il fidanzato di Giulia e lei non è la mia fidanzata”. Così Sangiovanni, l’allievo che ha incantato con la sua musica nell’ultima edizione di Amici, ha voluto alzare la voce. “E non perché non lo siamo realmente – continua – ma perché prima di tutto siamo due artisti”.

Il cantante è stanco del gossip e si chiede come mai la gente si soffermi più sulla relazione amorosa che sul loro lavoro. I due si sono conosciuti tra i banchi della scuola di Amici e si sono innamorati. “Abbiamo convissuto, io facevo del bene a lei e lei a me… Vedo che invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip”.

Le parole di Sangiovanni hanno fatto rumore. Il suo è stato un messaggio di rabbia, ma anche una richiesta di privacy per due ragazzi che vogliono vivere la loro vita senza tutto questo clamore addosso. Ma adesso a fare ancor più rumore sono quelle di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ci è andato giù pesante senza risparmiare sferzanti critiche al cantante. E fidanzato di Giulia Stabile.





“Dal momento che sei arrivato in finale – dice Fabrizio Corona rivolgendosi a Sangiovanni – racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”.

Al momento Sangiovanni non ha ancora risposto alle critiche sparate da Fabrizio Corona. Di sicuro il suo sfogo ha fatto parecchio discutere. “Voi invece di stare attaccati alla musica o alla danza – aveva detto – di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo ca*** di gossip infinito. Ma perché? Perché sprecate il vostro tempo?”. Eh già, ma purtroppo anche la popolarità ha un prezzo. Giusto? Sbagliato? È sempre stato così. Come il fatto di essere preso di mira da uno che certo non gliele ha mandate a dire…