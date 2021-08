“Nina, nessuna come te”. Fabrizio Corona, colpo di scena. Dopo le lite la bomba clamorosa sull’ex moglie

“Che dire… che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l’amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti”. Così Fabrizio Corona ha scritto postando una foto in cui appare sereno insieme a Nina. Un’ammissione di colpa in piena regola insomma, che potrebbe aprire un nuovo capitolo della loro vita. E dire che solo pochi mesi fa erano volate parole grosse e accuse.



A giugno infatti il settimanale “Chi” aveva pubblicato scatti della coppia di ex insieme felici e abbracciati, ma poi la Moric era partita all’attacco. “Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia. Mi hai tolto tutto”.



Ma non è finita qui. “Mio figlio perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente. Ti voglio ricordare che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo. E non negare l’evidenza. Mi fai tenerezza, anche i reietti hanno più umanità di te”.







“Sei un nulla e rimarrai tale per l’eternità, ma ricordati che tutto questo lo hai voluto solo tu. Ti compatisco Fabrizio e so che non hai nemmeno la coscienza di capire e accettare questa verità perché la distorci e la vendi a modo tuo, ma lasciaci in pace. Non cercarci più. soprattutto Carlos in questo delicato momento. Vivi la tua vita, ma non rovinare la nostra. Noi non siamo la tua famiglia, buona vita”.

E ora? Nella giornata di oggi Fabrizio Corona ha postato un video tratto da Rai1 in cui una giovane Nina Moric era protagonista di una puntata di Carramba che sorpresa, lo storico show condotto dalla compianta Raffaella Carrà. Nina Moric aveva improvvisato un bellissimo balletto lasciando la conduttrice visibilmente stupita. La sorpresa sarà il loto ritorno insieme?