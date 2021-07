Fabrizio Corona, la rivelazione arriva da parte dell’ex tronista. Sorprende tutti quanto espresso sul conto del re dei paparazzi che pare essere in debito proprio con ‘lei’. E il suo nome, accostato a quello di Fabrizio Corona, ha fatto anche discutere non poco circa un presunto flirt tra i due, avete capito di chi si sta parlando?

Ebbene si parla di Jessica Antonini e i pettegolezzi che circolavano al tempo non tiravano in ballo solo Fabrizio Corona, ma anche Davide Lorusso, con il quale è avvenuta una rottura improvvisa. Ma questa volta l’argomento spinoso non ha nulla a che vedere con le questioni sentimentali.

Si parla di lavoro e soprattutto di denaro che sembra non essere stato reso dopo una collaborazione. E la notizia esce fuori dopo la collaborazione dell’ex tronista con l’ex re dei paparazzi per una campagna pubblicitaria.





La rivelazione di Jessica Antonini è arrivata quando alla domanda di un utente, che chiedeva in che rapporti fosse rimasta con Fabrizio Corona, l’ex tronista ha tirato fuori la vicenda: “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami”, poi lancia la ‘bomba’.

“E che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video”. Questa la risposta di Jessica e tanti i dettagli che saranno in molti a chiedere sulla vicenda. Al momento della pubblicazione di un video condiviso da Jessica Antonini, dove si mostrava sul set dello shooting fotografico insieme a Fabrizio Corona, tra i like, anche quello di Asia Argento.