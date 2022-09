Fabrizio Corona è tornato su Instagram. Il profilo dell’ex re dei paparazzi era stato “sospeso” giorni fa, dopo aver pubblicato dei post sulla fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel dettaglio, presunte prove di tradimenti ma poco dopo il suo profilo è stato bloccato.

Non sono noti i motivi della sospensione ma il suo avvocato, Ivano Chiesa, in un’intervista rilasciata al sito Fanpage ha detto che quello “è il mestiere di Fabrizio e sa quello che deve fare. È al corrente che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento anche all’utilizzo dei termini. Ma tanto lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo”.





Fabrizio Corona Instagram, “è tornato con un nuovo profilo”

Ancora, sempre a proposito di Instagram il legale di Fabrizio Corona ha aggiunto che “in un paese come l’Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo preventivamente. Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare. Il concetto che chi somministra un servizio possa fare ciò che gli pare è sbagliato perché esiste una cosa chiamata Codice Civile e sopra c’è un’altra cosa che si chiama Carta Costituzionale”.

“La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento. Non ho provato a contattarli, al massimo gli faccio causa. Gli atti di prepotenza non sono tollerabili”. Ma poche ore fa, il figlio dell’ex re dei paparazzi Carlos Maria Corona, ha annunciato il “ritorno” dell’ex re dei paparazzi, che difende a spada tratta: “Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu”.

“Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione”, dice ancora il figlio di Corona e Nina Moric taggando quello che sembra essere una nuovo profilo Instagram del fotografo (fabriziocoronavero) dove probabilmente pubblicherà nuovi contenuti sulla ex coppia per dimostrare che “si tradiscono da anni”. “Ora sono ca…i vostri!!! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero”, conclude Carlos.

