Fabrizio Corona vittima di un incidente stradale: lo schianto sulla A1, le sue condizioni

Momento negativo per Fabrizio Corona, che dopo essere stato al centro di numerose voci in questi ultimi giorni per fatti accaduti in passato, è rimasto adesso coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro si è registrato esattamente sull’autostrada A1. Stando a quanto appreso, l’ex re dei paparazzi non era al volante dell’auto, ma era un passeggero della stessa. La vettura ha avuto un forte impatto laterale con un altro veicolo, mentre si trovava nei pressi del km 176 in direzione Milano.

Recentemente Giacomo Urtis ha tirato in ballo Fabrizio Corona, infatti i due avrebbero avuto una relazione sentimentale: ““Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono Fa…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”, ha detto Giacomo Urtis a Barù e Sophie Codegoni, letteralmente scioccata dopo aver capito che stava parlando di Fabrizio Corona: “Oh my god! Amo! Giura!”.

Dunque, tornato all’incidente stradale, ha avuto luogo nel pomeriggio del 14 gennaio ma soltanto ora ‘Il Resto del Carlino’ ha fornito informazioni più dettagliate. Fabrizio Corona è rimasto vittima di questo scontro nel territorio dell’Emilia-Romagna, ovvero a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Per mettere in sicurezza l’area interessata è giunta la polizia stradale di Modena Nord. Fortunatamente su di lui e sulle altre persone coinvolte sono poi arrivate buone notizie sullo stato di salute.





Pare che insieme a Fabrizio Corona ci fosse Sara Barbieri, la modella di 20 anni che sarebbe la nuova fiamma dell’uomo. I due si erano immortalati insieme poco prima del sinistro e poi lei ha postato una storia sul social network Instagram, con su scritto: “Bene, ma non benissimo”. Era a bordo strada, presumibilmente in compagnia con l’ex re dei paparazzi. Non sono arrivati messaggi da parte sua, che fortunatamente non ha riportato ferite, così come tutte le altre persone vittime dell’incidente.

Quindi, non ci sono state situazioni preoccupanti per Fabrizio Corona, rimasto incolume nonostante lo scontro. Vedremo se nelle prossime ore vorrà raccontare qualcosa in merito o se preferirà non aggiungere particolari sull’episodio. Indubbiamente questi giorni non sono stati i migliori per l’ex di Nina Moric, che spera di poter vivere giornate sicuramente differenti.