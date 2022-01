Quanti giorni sono passati dall’ultima polemica che ha investito la famiglia Corona? Pochi. Era il 27 dicembre scorso quando vi parlavamo del caso “regalo di Natale” di Nina Moric per il suo ex Fabrizio Corona. Tra i due, mesi fa, sembrava essere tornato il sereno dopo una separazione e tante liti social e giudiziarie. Ma evidentemente la pace è durata poco. Tutto è scoppiato quando Nina ha lanciato delle gravi accuse all’indirizzo di Belen Rodriguez.

Siamo ad una festa e la showgirl argentina incontra Carlos, figlio di Nina e Fabrizio. Ebbene la modella di origini croate ha pubblicato sui social un messaggio che ha attribuito al figlio: “Belén mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciasse in bocca pure mio padre. Voglio stare con la mamma”. In realtà lo stesso Carlos ha smentito tutto: “Falsi. Tutte quelle cose riportate non sono vere”. Questione risolta? Forse quella sì, ma intanto ce n’è già un’altra che riguarda Fabrizio e ancora una volta il figlio Carlos.

Giusto nella giornata di ieri, domenica 2 gennaio 2022, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato una foto in cui compare assieme al figlio Carlos. La particolarità è che i due si trovano in una piscina e indossano un perizoma. Naturalmente l’immagine ha creato ‘scandalo’ e sono piovuti i commenti. A dirla tutta ci sono oltre 34mila ‘mi piace’. Tuttavia tanti follower hanno bocciato lo scatto: “Ma perché sempre quella faccia da finto boss?”, ad esempio, ha ottenuto 189 risposte positive.





Insomma l’ultimo post Instagram di Fabrizio Corona insieme al figlio Carlos in perizoma non è piaciuta a tutti. Un altro follower commenta così: “Fabri mannaggia la putt…”. Un altro chiede: “Che è sta cosa?”. Poi c’è chi sottolinea: “Povero ragazzo 😢” e “Che vergogna povero figlio che viene più imb…. del@padre 😢😢”.

Nell’ultima polemica innescata dalla mamma Nina Moric il figlio Carlos era intervenuto per chiudere la faccenda: “Belén, essendo una madre, non mi avrebbe mai fatto tutto questo. Inoltre, le voglio molto bene. Non credete a queste stron**te”. Adesso, tuttavia, è stato il papà Fabrizio Corona a provocare un’ondata di polemiche con la foto in perizoma. “Perché lo metti sempre in ridicolo?” chiede una follower. E voi, cosa ne pensate?