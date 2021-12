Nina Moric e Fabrizio Corona, la storia infinita. L’ex re dei paparazzi e l’avvenente modella sua ex moglie hanno avuto una relazione importante. E dal loro amore è nato un figlio, Carlos che in diverse occasioni, come purtroppo accade spesso a genitori separati, è finito in mezzo alle loro discussioni. Discussioni e litigi che, ca va sans dire, sono state molte volte spiattellate dai diretti interessati sui rispettivi profili social. E quindi, come dire, finite nel tritacarne della pubblica opinione.

Questa estate, tuttavia, è successa una cosa particolare. Sentite qua: “Che dire… che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l’amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti”. Parole di Fabrizio Corona stesso. Insomma, sembrava davvero che tutte le divergenze, l’amarezza e la delusione per un matrimonio finito fossero state accantonate… per sempre, appunto. Ma quella, evidentemente, era soltanto una speranza.

Giusto una settimana fa Fabrizio Corona ha avuto dal tribunale di sorveglianza un differimento della pena per un anno. In sostanza potrà stare ai domiciliari dove dovrà curare la propria patologia psichiatrica. Decisione arrivata dopo una lunga battaglia legale caratterizzata anche da gesti di autolesionismo dell’imprenditore. Ora, però, a far ‘inalberare’ Fabrizio è stata l’ex Nina Moric. La modella si è infatti scagliata su Instagram contro Belen Rodriguez, pure lei un’ex di Corona.





Secondo le accuse di Nina Moric, poi smentite dallo stesso figlio Carlos, Belen avrebbe tentato di baciare il ragazzo durante una festa il 23 dicembre scorso. È stato lo stesso Carlos a smentire tutto. Ma, a pochi giorni da questo, ecco la reazione di Fabrizio Corona: “Regalo di Natale di Nina Moric. Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei”.

Fabrizio Corona si riferisce a quando Nina Moric lo ha accusato di minacciarla di picchiarla. Lui, in collegamento a “Live – Non è la D’Urso” rispose dando della ‘psicopatica’ all’ex moglie. E Barbara fu costretta a interrompere il collegamento. Adesso un nuovo capitolo della storia tra i due. Nina Moric ha attribuito al figlio Carlos questo messaggio: “Belén mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciasse in bocca pure mio padre. Voglio stare con la mamma”. Di qui le accuse a Belen Rodriguez.

Ma lo stesso 19enne è intervenuto sui social per fare chiarezza: “”Vorrei parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre. Sono tutto frutto della sua immaginazione. Falsi. Tutte quelle cose riportate non sono vere. Belén, essendo una madre, non mi avrebbe mai fatto tutto questo. Inoltre, le voglio molto bene. Non credete a queste stron**te”. Già, ma a chi credere allora?