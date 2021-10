“Che bacio…”. Fabrizio Corona presenta la nuova e bellissima fidanzata: nel video esplode la passione

Ex marito di Nina Moric, re dei paparazzi e uno dei protagonisti nella indagine-scandalo “Vallettopoli”. Fabrizio Corona è uno dei protagonisti assoluti del gossip degli ultimi anni e di recente ha fatto parlare di sé anche per i numerosi guai giudiziari.

Solo pochi giorni fa, il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società fondata dall’ex “re dei paparazzi“ con una sentenza che fissa per il prossimo 2 febbraio l’udienza dei creditori per l’esame dello stato passivo e segna, anche simbolicamente, l’epilogo dell’avventura imprenditoriale dell’imprenditore.

Fabrizio Corona, chi è la nuova fidanzata

Anche la vita privata di Fabrizio Corona è stata molto movimentata. Nel 2001 l’incontro e il matrimonio) con la modella Nina Moric. Dopo un anno nasce il figlio Carlos Maria ma nel 2007 i due decidono di separarsi. L’anno successivo Fabrizio Corona e Nina Moric hanno un ritorno di fiamma durato pochissimo.





Nel 2009 inizia la storia d’amore con Belen Rodriguez e la loro relazione prosegue fino alla primavera del 2012. Nel ‘curriculum’ di Fabrizio Corona vanno però inserite tante altre donne del mondo dello spettacolo (ufficiali e presunte) come Nicole Minetti, Sara Tommasi, Sarah Nile e le più recenti Silvia Provvedi e Lia Del Grosso, sparita dopo la pubblicazione delle carte del matrimonio in Comune.

Ora sembra che Fabrizio Corona abbia ritrovato l’amore. A dare la notizia è il diretto interessato con una Instagram story in cui bacia appassionatamente la modella Sara Barbieri. “Ma l’amore che cos’è” scrive lui. Mentre lei riposta il video e domanda: “Vi da fastidio?”. Sara Barbieri ha lavorato per alcune importanti campagne di moda come Dolce e Gabbana e Brosway e lo scorso anno ha avuto una storia con il rapper Salmo.