Fabrizio Corona, il botta e risposta a distanza con l’ex gieffina. Modella, soubrette e una splendida esperienza alle spalle nella casa del GF Vip 6; tutto questo riporta inevitabilmente a un solo nome, quello di Federica Calemme che di recente sembra essere stata presa di mira dall’ex re dei paparazzi. Il motivo? Si potrebbe cogliere tra le righe della vicenda.

Piccolo paso indietro alla spinosa vicenda del botta e risposta avvenuto attraverso i social tra Corona e la Calemme. Di recente l’ex re dei paparazzi sembra essere stato preso di mira da alcune considerazioni a più voci. Prima tra tutte Sophie Codegoni: “Com’è la situazione attuale con lui? Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con Fabrizio. Ad oggi questo non c’è più”.





Fabrizio Corona lo ricorderò come una persona meravigliosa perché per me ha fatto tanto. Quindi su questo nulla da dire. Però è stata una grandissima delusione, che continuasse a fare le sue storie dove critica. A me non interessa minimamente parlare con lui e nemmeno di lui perché è quello che vuole”, ha aggiunto Sophie.

Come ormai tutti sanno, Fabrizio Corona ha di recente punzecchiato l’ex gieffina, per poi passare a un altro volto noto del mondo dello spettacolo, quello di Federica Calemme. In una recente storia su Instagram, Corona ha postata una foto di copertina della modella, mettendo a confronto le gambe di Federica con quelle di un ex calciatore della Roma, Sebastiano Nela. E di sottofondo “Ma le gambe” delle Sorelle Marinetti.

La replica di Federica Calemme non ha tardato ad arrivare. Una foto della modella e una scritta sono bastste per recapitare il messaggio forte e chiaro all’ex re dei paparazzi: “Sfigato”, scrive la Calemme ritraendosi in un sensuale scatto. Il motivo dell’attrito tra di loro non è ancora del tutto chiaro, ma non mancherà molto per scoprirlo.

Inferno in centro, fiamme dopo lo scontro tra auto e bus: un morto e un ferito