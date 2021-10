Non sono stati vissuti momenti facili dal figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Corona. A parlarne sono stati proprio l’ex re dei paparazzi e lo stesso ragazzo in un’intervista concessa al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Una brutta pagina della sua vita, che ha dovuto affrontare con tutte le sue forze per cercare di risollevarsi. Come raccontato da Fabrizio Corona, il giovane non è stato affatto male, visto che soffriva in particolare di una problematica che gli stava creando molti grattacapi.

Parlando di Carlos, nei giorni scorsi si è saputo che ha una nuova fidanzata. Il ragazzo ha 19 anni e ha da poco terminato gli studi al liceo. Ebbene il settimanale “Oggi” ha scoperto che nel suo cuore c’è spazio per una sola donna. La nuova fidanzata di Carlos Maria Corona si chiama Antonella Fiordelisi. Ha 23 anni e la sua vita è piena di impegni, è infatti una schermitrice, nonché modella e influencer. Antonella, infatti, è una donna stupenda e ha conquistato subito il cuore del figlio della Moric.

Nell’intervista Carlos Corona ha innanzitutto detto di sperare che possano riavvicinarsi sempre più i suoi genitori: “Vorrei che tornassero assieme, per me sarebbe un sogno”. Poi Fabrizio Corona ha raccontato su di lui: “Carlos è stato male, ha avuto un periodo. Prima è stato in una clinica di Milano, è uscito, stava bene e poi meno. Allora la mamma lo ha portato in Croazia. Nina ha dei parenti lì, tra cui un medico, poi ci ha litigato. Quando sono uscito non sapevo nemmeno dove fosse mio figlio”.





Successivamente Fabrizio Corona è entrato maggiormente nello specifico, rivelando quale fosse il problema di Carlos: “Lui si è fatto sentire, stava ancora male. Aveva delle ossessioni nei confronti delle cose e delle persone e Nina ha deciso di portarlo in Svizzera, ma mi sono arrabbiato da morire”. Il ragazzo ha confermato tutto: “In realtà mi sono fissato un po’ con questa ragazza, la vedevo dappertutto. La pandemia è stata difficile per tutti i ragazzi e per me lo è stata ancora di più”.

Fabrizio Corona ha concluso il suo intervento, dicendo: “In Svizzera gli hanno ridato la felicità. Ora sta con me durante il giorno e la sera va da Nina. Ho fatto pace con lei quando l’ho visto sorridere”. E Carlos ha aggiunto: “Ora sto bene, ho finito il liceo e vorrei iscrivermi all’università e scegliere la facoltà di filosofia. Anche se con lo spettacolo si guadagna di più”.