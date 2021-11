Fabrizio Corona, il ‘ko’ alla fidanzata del celebre cantante arriva nelle ultime ore. Piaccia o meno, l’ex re dei paparazzi è conosciuto da tutti proprio per la spontanietà con cui esprime il suo punto di vista. Fabrizio Corona non ha perso certamente l’occasione di esprimere qualcosa a riguardo della celebre fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin. Cosa ha detto su di lei? Queste le sue parole.

“Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno

A corredo della pesante dichiarazione, c’è l’Ig story postata dalla giovane che, sponsorizzando un brand di abbigliamento sportivo, mostra i peli sotto le ascelle”, ha commentato Fabrizio Corona senza troppi giri di parole.

Riflettori accesi ancora una volta sull’ex re dei paparazzi, di recente al centro di alcune dinamiche emerse anche nella casa del GF Vip, insieme ai nomi di Sophie, Soleil e Gianmaria. Dopo la smentita, Fabrizio Corona ha ben pensato di fare nuovamente capolino su Instagram contro Giorgia Soleri. Accuse ‘forti’ che continuano ad arrivare alle orecchie della modella milanese.





Per lei non è la prima volta, infatti solo alcuni mesi fa la modella ha reso noto a tutti alcuni messaggi di “odio” ricevuti, come ad esempio: “Ti odio così tanto, sei una fott** tr** che merita di morire nel modo più tragico possibile. Ti odio”.

Consapevole che la notorietà spesso trascina con sé anche aspetti non del tutto piacevoli, Giorgia Soleri ha spiegato ai microfoni di Fanpge.it di dove fare costante i conti con alcune inevitabili conseguenze: “Esporsi e raccontarsi in maniera così intima non è semplice, ma ho voluto provare ad aiutare altre persone”.