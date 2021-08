Accuse pesantissime e arrivate nuovamente un po’ a sorpresa quelle contro Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato insultato e attaccato duramente da un volto noto della televisione, che ha voluto precisare il suo pensiero sull’uomo. Momentaccio dunque per l’ex di Nina Moric, preso di mira inaspettatamente in queste ore. Parole pesantissime, che mettono un macigno sul rapporto tra lui e questa persona, che in passato invece aveva voluto prendere posizione in suo favore dopo i vari procedimenti penali.

Recentemente Corona ha fatto gli auguri a Belen Rodriguez per la nascita di Luna Marì. in occasione di un momento così felice della sua vita, lui ha voluto scrivere pubblicamente a Belen: “Auguri Gorda, benvenuta Luna”, si è potuto leggere nella storia di Fabrizio Corona, che usa il diminutivo che utilizza sempre per la ex e ha taggato anche il neo papà Antonino Spinalbese. Adesso invece nuove invettive che non gli faranno assolutamente piacere. Vediamo da chi sono arrivate.

Queste le parole utilizzate contro Fabrizio Corona da parte di un’ex tronista di ‘Uomini e Donne’: “Ho sentito tante persone che ha fregato. Purtroppo a loro anche cifre sostanziose. Mi dispiace perché si è comportato male con me che l’ho sempre rispettato e difeso, anche prima di conoscerlo. Certo che il mio pensiero per la questione legge non cambia. L’Italia sta sbagliando con lui. Non è una persona a posto ed è un ladro sì, questo ad oggi lo penso. Come ho detto a lui, l’uomo lo fa la parola e lui è zero”.





La protagonista di queste frasi che sicuramente avranno colpito negativamente Fabrizio Corona è stata Jessica Antonini, la quale deve ricevere delle somme di denaro da lui, dopo che l’ex tronista aveva dato l’autorizzazione a prestare la sua immagine per una sua linea di abbigliamento. Ma i soldi non li avrebbe mai ottenuti e per questa ragione ha dovuto cambiare idea sull’ex re dei paparazzi, che non avrebbe assolutamente mantenuto la parola ed avrebbe così preso in giro la giovane.

Su Fabrizio Corona Jessica Antonini era intervenuta anche alcuni giorni fa: “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami. E che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video”. Questa la risposta di Jessica e tanti i dettagli che saranno in molti a chiedere sulla vicenda. Avevano anche pubblicato un video condiviso proprio da Jessica Antonini.