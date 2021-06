“Il giorno più bello!”. L’attore papà per la prima volta a 50 anni. L’annuncio con questa curiosa foto

“Oggi é il giorno più bello della mia vita!”, poi una curiosa foto sui social, in cui ha ritratto una statua che mostra una persona che tiene tra le braccia un bebè. Non una parola di più, nessuna foto e anche sull’account della fidanzata non ci sono notizie, ma tanto è bastato per far capire che la figlia dell’attore è nata.

C’è voluto del tempo. Ma oggi è un uomo felice. Fabio Fulco, lo ricorderete, ha avuto una lunga e importante relazione con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Dopo 12 anni insieme, però, la storia si è conclusa. Cristina e Fabio hanno preso strade diverse: la modella si è sposata con il manager Marco Roscio è il 7 maggio 2021 p nata la loro prima figlia. Ma anche Fabio si è rifatto una vita e ha trovato l’amore.

Lei è Veronica Papa, ha 26 anni, la metà di quelli di Fabio, e, pensate un po’, anche lei è in dolce attesa. E ha conquistato il suo cuore con una lettera in cui gli scrisse: “Fino a quando vivrò sarò tua”. Per l’attore Veronica ha significato una vera e propria rinascita: “Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato”.





Oggi ha ritrovato un sogno di vita e sé stesso: “Non sapevo da dove cominciare, non credevo più a niente, tantomeno alle donne”. Il primo maggio Veronica ha compiuto 26 anni e Fabio Fulco ha voluto dedicarle un romantico messaggio sui social. “Oggi é il tuo compleanno, eppure il regalo me lo fai tu con il tuo amore e con la vita che porti dentro di te….. siete la ragione della mia vita!!! Tanti auguri amore mio”, aveva scritto l’attore per festeggiare la sua fidanzata.

L’attore ha ripercorso le tappe di quello che è a tutti gli effetti un cammino favoloso, mano nella mano con la sua Veronica: “Tutte le favole cominciano con ‘c’era una volta’… La mia è cominciata con 2 lineette rosse!”, aveva raccontato Fabio Fulco.