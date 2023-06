Quasi un anno fa erano usciti allo scoperto, ma a quanto pare è già finita. Le voci di addio tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il volto di Canale 5 si fanno sempre più insistenti. Erano stati pizzicati insieme a luglio dello scorso anno e infatti non erano tardate ad arrivare varie segnalazioni in merito, con tanto di foto rubate. Giorni dopo, visto il gossip pressante, avevano deciso di rompere il silenzio per raccontare come stavano davvero le cose. Tra loro c’era solo una collaborazione a livello lavorativo, per un progetto importante. Per questo motivo stavano spesso insieme.

Dal lavoro all’amore il passo è stato breve e sono diventati una coppia a tutti gli effetti, come spiegato da entrambi al settimanale Chi. “Lo chiami pure senso di protezione. Volevamo tutelare il nostro sentimento ed essere sicuri prima di mostrarci al mondo”, dicevano. E poi: “Ci siamo conosciuti qualche anno fa, pur abitando molto vicini, grazie ai social network. Così è arrivato prima un caffè, poi un altro, fino a diventare amici. Un’amicizia leale, autentica, anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro”.

“È finita”: addio tra l’ex UeD e il volto della tv

“Passano mesi, anni. Nel frattempo io conosco un’altra persona, lui invece approda a Uomini e donne. Ci ritroviamo solo sei, sette mesi fa”. Il primo bacio la scorsa estate sotto casa della napoletana, il secondo in Salento, in Puglia”. Il bacio galeotto e l’inizio di una storia d’amore che però, come anticipavamo, sembra arrivata agli sgoccioli.

Alessandro Zarino e Shaila Gatta si sarebbero detti addio. A lanciare l’indiscrezione è ancora una volta Deianira Marzano attraverso le sue storie Instagram. Prima, rispondendo a un utente che chiedeva se l’ex UeD e l’ex Velina di Striscia la notizia si fossero lasciati, ha scritto: “Fonti mi hanno detto che erano in pausa di riflessione, ma dura da un bel po’. Se li vedremo insieme, l’avranno superata. Dico questo: sotto pare ci ia qualcosa”.

Poi altre segnalazioni da parte di utenti che hanno notato un dettaglio non indifferente: all’improvviso Shaila Gatta avrebbe tolto tutte le foto di coppia con Alessandro Zarino sul suo profilo Instagram. E questo di solito è un segnale per niente buono per una coppia. Uno scoop inaspettato, ma bisogna comunque aspettare l’annuncio ufficiale per avere certezza.