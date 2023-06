Un ex concorrente del GF Vip avrebbe finalmente trovato il fidanzato. Questo almeno è quanto ha fatto capire il diretto interessato con un eloquente post sul social network Instagram, apparso nelle scorse ore. Non ha voluto dire nulla, ma è bastata un’immagine a far scatenare i fan. Tutti vogliono sapere ogni minimo dettaglio e presumibilmente tra non molto uscirà allo scoperto con qualche altra foto decisamente più chiara e lineare.

Questo ex concorrente del GF Vip sarebbe ormai felicissimo, avendo trovato il fidanzato a rendergli questa estate in arrivo ancora più emozionante. Dopo aver terminato l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, è ritornato alla vita di tutti i giorni e a sorpresa ha postato questa immagine che sta già facendo il giro della rete. Vediamo insieme di chi stiamo parlando e cosa si è scoperto finora.

Leggi anche: “La prima foto insieme”. Elena D’Amario, la ballerina di Amici e il famoso fidanzato non si nascondono più





Un ex concorrente del GF Vip ha trovato il fidanzato: chi è

Come ricordato da Novella 2000, questo giovane ex concorrente del GF Vip aveva manifestato il suo interesse per Edoardo Donnamaria ma essendo quest’ultimo eterosessuale non c’era stata possibilità di provarci. Sappiamo poi che si è legato ad Antonella Fiordelisi e tuttora, tra alti e bassi, starebbero ancora insieme. Ora questo ex gieffino avrebbe invece trovato il fidanzato, ma c’è un gran mistero intorno a questa figura.

Ad aver trovato un nuovo partner è Alberto De Pisis, che ha postato una foto che lo vede mano nella mano con questa persona. Non sappiamo chi sia il fidanzato, dato che non ha scritto nulla come didascalia. Non c’è stato alcun tag e quindi l’identikit di quest’uomo è ignoto. Scopriremo nei prossimi giorni se ha cominciato davvero una relazione duratura, nel momento in cui potrà pubblicare qualche foto di coppia.

Soltanto poche ore fa De Pisis si è fatto vedere in riva al mare, a petto nudo, mentre sembra essere felicissimo dell’estate ormai sopraggiunta. E chissà se insieme a lui ci fosse stato anche il misterioso fidanzato.