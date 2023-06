Elena D’Amario, finalmente. Dopo mesi che se ne parla arriva la prima foto insieme. Da tanto tempo infatti si vocifera che la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, da sempre riservatissima, sia legata a uno degli attori del momento. Non hanno mai confermato le indiscrezioni sul loro conto, ma di indizi social ne hanno seminati parecchi. Più volte e in diverse occasioni i fan di entrambi avevano notato che condividevano le stesse canzoni tra le stories. Risale addirittura ad agosto la prima segnalazione di un utente. Poi i likes scambiati su Instagram.

Non solo. A metà gennaio, poi, Deianira Marzano ha pubblicato un’immagine scattata in cui, entrambi di spalle, sembravano abbracciarsi. Poi la testimonianza: “Li abbiamo visti, erano alla Rinascente”. Poco tempo fa, poi, il commento di Elena D’Amario sotto a una foto di lui, premiato col ciak d’oro come miglior attore under 30: “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce“, ha scritto la ballerina e anche volto della fiction Che Dio ci aiuti.

Elena D’Amario, la prima foto insieme al famoso fidanzato

E ora è sempre Deianira Marzano a condividere la prima foto insieme. Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo abbracciati, segno dunque che tutto starebbe procedendo a meraviglia tra i due. Che però continuano a tacere. Ancora oggi non hanno mai ufficializzato la loro relazione la ballerina e l’attore di Mare fuori.

I fan di entrambi fanno il tifo per questa coppia ma dovranno ancora aspettare per una dichiarazione ufficiale. Sempre che ci sarà, tra l’altro. Lui per il momento ha parlato solo dell’improvviso successo di Mare Fuori e delle sensazioni (“un mix”, ha detto) che sta vivendo. “Un successo che, sì, obiettivamente ci è scoppiato tra le mani. Mare Fuori è comunque un progetto verso cui si serbavano alcune aspettative”.

“La prima stagione è andata già molto bene su Raiplay, la seconda è esplosa prima su Raiplay, poi è riesplosa su Netflix: già avvertivamo un riconoscimento del nostro lavoro da parte del pubblico. L’eco della terza è stato esponenziale: si è portata dietro il successo delle prime due, c’è stato un passaparola mediatico, social, umano. I fan dicono che ne parlano in continuazione. Quindi un po’ ce lo aspettavamo ma non in questi termini”, ha aggiunto il forse non più presunto fidanzato di Elena D’Amario.