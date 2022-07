Elena D’Amario nel cast di Che Dio ci aiuti. Grande notizia per la ballerina di Amici di cui avevamo parlato poco tempo fa, ma sotto il profilo sentimentale. La 32enne era stata infatti pizzicata mentre passeggiava mano nella mano nel centro di Pescara con un famoso attore. Lui è Michele Morrone e i due erano già stati insieme fino al 2019 quando si erano lasciati per ragioni imprecisate. Poi il ritorno di fiamma, confermato dal protagonista di “365 giorni” con una story su Instagram.

Adesso, però, Elena D’Amario fa parlare per le novità sul piano professionale. Esattamente come capitato al collega Stefano De Martino che aveva fatto un’apparizione nell’ultima stagione della fiction, anche la ballerina entrerà nel cast di “Che Dio ci aiuti”. Il compagno di Belen era comparso in un episodio, mentre Elena, anche se mancano ulteriori dettagli, dovrebbe avere un ruolo ben più importante. Per i professionisti di Amici, comunque, le novità non finiscono qui.





Elena D’Amario subito al lavoro per “Che Dio ci aiuti 7”

Oltre a Elena D’Amario anche un altro volto noto di Amici andrà a lavorare in Rai. Il ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta affiancherà infatti Mara Maionchi alla conduzione di “Nudi per la vita”, un programma che andrà in onda su Rai2. Tornando alla ballerina Elena D’Amario potrebbe iniziare le riprese di “Che Dio ci aiuti 7” molto presto. Il set della seguitissima serie tv è infatti aperto e, come riportato anche da Tv Blog, dalla diretta interessata arrivano segnali proprio in tal senso.

Come detto per Elena D’Amario l’impegno a Che Dio ci aiuti dovrebbe essere di spessore, dunque non solo un cameo come per Stefano De Martino. Così ecco che la ballerina di Amici si sta preparando a dovere e su Instagram pubblica una foto con la scritta “Oggi studio” e l’immagine di un ciak. Con sé ha alcuni fogli che potrebbero tranquillamente essere quelli di un copione Rai.

Insomma una nuova avventura professionale per Elena D’Amario che debutterà nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Quella in arrivo, non prima del 2023 la messa in onda, sarà una stagione piena di novità per la fiction Rai. Da un lato infatti ci sarà l’addio di Elena Sofia Ricci che sarà presente soltanto in poche puntate. Dall’altro un ruolo sempre più importante per Azzurra che diventerà suora e prenderà sostanzialmente il posto di suor Angela. Poi, ovviamente, c’è grande curiosità di vedere che ruolo ricoprirà la debuttante Elena D’Amario…

