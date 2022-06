“Cosa succede a suor Angela”. Che Dio ci aiuti, è proprio Elena Sofia Ricci a svelare la clamorosa notizia

Elena Sofia Ricci lascia “Che Dio ci aiuti”. La notizia è di qualche giorno fa ed è stata ovviamente accolta con amarezza dai numerosi fan dell’attrice che per tanti anni è stata una delle colonne della fiction Rai. Come avvenuto anche per “Don Matteo” pure questa serie molto amata dal pubblico è costretta a salutare uno dei personaggi, anzi probabilmente il personaggio principale.

È stata la stessa Elena Sofia Ricci ad annunciare l’addio a “Che Dio ci aiuti”. L’attrice ha confermato la sua presenza nella settima stagione che però sarà per lei l’ultima nei panni di Suor Angela. Sul dispiacere dei fan Elena ha detto: “I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro Maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie allo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia”. Ora si scopre come sarà la sua uscita di scena.





Elena Sofia Ricci: “Sarà un’uscita di scena ben congegnata”

Durante un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” Elena Sofia Ricci ha rivelato alcuni dettagli in più sul suo addio a “Che Dio ci aiuti”. L’attrice ha affermato: “Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata”.

Elena Sofia Ricci ha spiegato come saluterà una delle serie alle quali è maggiormente legata. L’attrice sarà presente nei primi tre episodi della settima stagione di “Che Dio ci aiuti”. Poi comparirà in ulteriori due momenti, uno a metà e uno alla fine della stagione: “Proprio per avere il tempo di congedarmi”. Non si sa chi raccoglierà il testimone di Suor Angela. Di sicuro si conoscono però i prossimi impegni di Elena Sofia Ricci.

Dopo aver tolto i panni di suor Angla in “Che Dio ci aiuti” Elena Sofia Ricci sarà Teresa Battaglia, una commissaria di polizia esperta in profilazione di serial killer nella fiction “Fiori sopra l’inferno”. Sul nuovo personaggio l’attrice svela: “È una donna che ha passato qualche inferno personale e, per questo, appare ruvida e graffiante”. Elena Sofia ha voluto salutare così il suo pubblico: “Grazie per aver sopportato la mia volontà di essere libera. Chiedo perdono per l’abbandono dei personaggi a cui ci si affeziona. So che già mi avete perdonata e mi perdonerete ancora”.

“Non può andarsene lei”. Che Dio ci aiuti, decisione ufficiale: pubblico sconvolto dall’addio