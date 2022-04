Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, rompe il silenzio dopo il terribile incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti in Ungheria, paese natale dell’ex attrice a luci rosse. Uno scontro molto grave in cui sono morte anche due persone: marito e moglie, rispettivamente di 70 e 68 anni

Come ha riportato Alessandro Rosica i fatti sono avvenuti a Kaposvar, città dell’Ungheria, paese d’origine della showgirl. “Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza”, ha spiegato Rosica. “Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione”.





Eva Henger, il marito Massimiliano parla dell’incidente stradale

Eva Henger e suo marito Caroletti erano andati a prendere un cane da regalare alla figlia Jennifer, la quale ha pubblicato sui social un post in cui ha confermato di stare bene ed ha chiesto di non inviare insulti rivolti alla sorella Mercedesz Henger, nuova concorrente dell’Isola dei Famosi. A spiegare come stanno Eva Henger e suo marito e le dinamiche dell’incidente ci ha pensato il giornalista Roberto Alessi.

“Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa”, ha detto il direttore di Novella 2000 a Pomeriggio 5. Ora è proprio i marito di Eva Henger a rompere il silenzio: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima.

Eva e il marito invece non sono in pericolo di vita: “Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l’affetto!!!”. E ancora: “Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km da qui. Daje amore mio daje… non si molla mai. Ti amo”.

Eva Henger coinvolta in un grave incidente: gli ultimi aggiornamenti