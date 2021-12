Fiocco celeste nella grande famiglia di UeD: poco fa l’ex corteggiatrice è diventata mamma bis. Ha annunciato il lieto evento su Instagram, pubblicando la prima foto del neonato e una lunga, lunghissima e commovente dedica. Ha partorito il suo secondo figlio il 1 dicembre e sotto al post in cui presenta il nuovo arrivato in famiglia racconta le difficoltà affrontate durante la gravidanza senza dimenticarsi di ringraziare il suo compagno.

L’ex corteggiatrice di UeD ha dedicato il lieto evento a se stessa, al neopapà e al piccolo, che ha saputo destreggiarsi “tra mille incertezze e si è aggrappato alla vita pretendendo di esserci”. Poi si è rivolta direttamente a lui scrivendo che ad accoglierlo ci sono una “mamma imperfetta”, un “papà premuroso” e un “un fratellone tremendo”.

Ester Glam UeD mamma bis

Si chiama Brando il figlio neonato della bellissima Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, e del compagno Luca Baldacci. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato a maggio scorso, sempre sul suo profilo Instagram: di nuovo in dolce attesa di Luca Baldacci, che due anni fa le aveva dato il primo figlio, Gabriele.





Dopo la parentesi a UeD, con Paolo Crivellini che le aveva preferito Angela Caloisi (con cui è tuttora fidanzato), Ester Glam aveva avuto un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, il personal trainer Mattia Cecchetti. Poi ha incontrato il suo grande amore, Luca Baldacci, e ad agosto 2019 è diventata mamma per la prima volta di Gabriele. Ester Glam non ha mai nascosto di aver sofferto molto durante la prima gravidanza e poi per l’aborto spontaneo avuto a dicembre 2020.

Ma pochi mesi più tardi è arrivata la notizia del secondo bebè in arrivo e successivamente l’annuncio del sesso e del nome. “Mamma non vede l’ora di darti tutto l’amore del mondo insieme al tuo fratellone un po’ maldestro e caciarone, e al tuo papà dolce e protettivo. Saremo una squadra perfetta. BRANDO TI ASPETTIAMO!”, scriveva Ester Glam. E ora Brando è arrivato e Natale 2021 sarà magico per lei.