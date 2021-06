“Brando ti aspettiamo!”: l’ex UeD, incinta del secondo figlio, svela sesso e nome

Dopo l’annuncio della gravidanza tanto desiderata, quello del sesso del bebè. A dicembre scorso, l’ex volto di Uomini e Donne nella stagione televisiva 2017/2018 aveva confidato di essere rimasta vittima di un aborto spontaneo e anche allora aveva condiviso la notizia coi suoi fan.

“Ho tentennato veramente 5 secondi prima di dirvelo perché poi ho capito che avrei dovuto dirvelo per forza. Perché la condivisione fa bene. Perché io che ho la fortuna di essere seguita da tante persone, posso davvero aiutare qualcuno e voglio farlo. Ho perso il mio secondo bambino. E lo sapevo, me lo sentivo. In questo momento il mio umore non è dei migliori ma mi sento comunque tanto fortunata perché a volte la natura sceglie per noi, e va bene così. Vi abbraccio”.

Ester Glam di UeD incinta del secondo figlio annuncia il sesso

Poi, a maggio, l’annuncio della seconda gravidanza sempre sul suo profilo Instagram. Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, ha svelato di essere di nuovo in dolce attesa di Luca Baldacci, che due anni fa le aveva dato il primo figlio, Gabriele. Dopo la parentesi a UeD, con Paolo Crivellini che le aveva preferito Angela Caloisi (con cui è tuttora fidanzato), Ester Glam aveva avuto un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, il personal trainer Mattia Cecchetti.





Poi ha incontrato il suo grande amore, Luca Baldacci, e ad agosto 2019 è diventata mamma per la prima volta di Gabriele. Che tra pochi mesi avrà un fratellino perché Ester Glam aspetta un altro maschietto che si chiamerà Brando, come rivelato poco fa sotto alle foto in cui ci sono anche il compagno e il primogenito.

“Il nostro mondo si tinge di nuovo di AZZURRO – la didascalia – Ti ho desiderato tanto. Ho sperato con tutte le mie forze di poter dare a Gabriele un alleato per la vita e ho fortemente voluto un altro uomo di cui innamorarmi alla follia. Mamma non vede l’ora di darti tutto l’amore del mondo insieme al tuo fratellone un po’ maldestro e caciarone, e al tuo papà dolce e protettivo. Saremo una squadra perfetta. BRANDO TI ASPETTIAMO!”.