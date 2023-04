“Era già morta, ca*** fate?”. Eros Ramazzotti furioso, blocca il concerto ed è panico tra il pubblico. Arriva il 118

Eros Ramazzotti, choc durante il concerto. Al centro del mondo del gossip ormai da una settimana, il cantante, da poco diventato nonno del piccolo Cesare Augusto, si è esibito sul palcoscenico al cospetto della platea che ha riempito le gradinate del Palazzo dello Sport a Roma. Purtroppo, però, nel corso dello spettacolo, è successo qualcosa che sembra non solo aver preoccupato il cantante ma anche mandato su tutte le furie.

Choc durante il concerto di Eros Ramazzotti. Una platea numerosissima quella del Palazzo dello Sport di Roma, ma la vicenda ha messo in allarme tutti, cantante compreso. Infatti proprio nel bel mezzo dello spettacolo, una donna in prima fila si è sentita male. Di colpo il concerto è stato fermato, ma non solo. Non vedendo arrivare i soccorsi, Eros Ramazzotti è andato su tutte le furie poi non appena arrivati i soccorsi ha sbottato: “Siete arrivati 10 minuti dopo”.

Choc durante il concerto di Eros Ramazzotti: il cantante scende dal palco e sbotta davanti a tutti

Il cantante ha poi aggiunto: “Era già morta. Ca***, siete in 18, ma che fate?”. Poi Eros Ramazzotti non solo ha atteso prima di riprendere il concerto, ma anche deciso di scendere dal palco per raggiungere la signora: “Come sta?” ha chiesto alla signora per poi lanciarsi in un abbraccio: “Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?”, ha richiesto Eros porgendo alla donna il proprio microfono: “Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi”.

Davanti a quelle parole, Eros Ramazzotti ha dunque provato a sdrammatizzare: “Dimmelo, ti faccio stare qua. Mandiamo via questo capellone e facciamo sedere te. Datele qualcosa”. Ed è così che tra numerosissimi applausi, il concerto ha potuto proseguire con una performance impeccabile. E fortunatamente anche la signore seduta tra il pubblico ha potuto proseguire la sua serata davanti al proprio idolo. A proposito di nonno Eros, sembra proprio che di recente la sua nuova storia d’amore sia andata incontro all’ufficialità.

Infatti ecco diffondersi sul web anche il primo selfie di coppia che ritrae Eros Ramazzotti in compagnia della fidanzata Dalila, originaria di Milano e di 25 anni più giovane del cantante. Lo scatto è stato pubblicato proprio sul profilo social di lei e non poteva che essere accolto da una cascata di cuori e congratulazioni. Eros ha portato Dalila nel luogo che per lui “è terra d’adozione e rifugio” ovvero la Franciacorta, dove appunto i due innamorati sembrano aver vissuto alcuni giorni di relax insieme.