Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, fuori la verità sul rapporto tra i due ex coniugi. Una storia d’amore che ha fatto sognare in molti e che ha dato alla luce anche la splendida Aurora. Tra Eros e Michelle, nonostante il capolinea raggiunto, ha sempre continuato a esistere un ottimo rapporto, anche se il sentimento d’amore è andato svanendo e i due abbiano intrapreso percorsi di vita differenti. Eppure sono in molti a pensare che tra i due l’amore non sia mai finito, un aspetto, questo, che il cantautore ha voluto chiarire in prima persona.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si amano ancora? La domanda continua a esistere tra i pensieri di molti fan, nonostante i tanti anni trascorsi da quando i due hanno deciso di porre fine alla relazione. L’ex coppia ad oggi sta vivendo e condividendo anche la gioia di essere diventati nonni del piccolo Cesare, primogenito della figlia Aurora. Ma come stanno realmente le cose tra di loro?

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si amano ancora? Il cantautore interviene e spiega tutta la verità

Come ormai è noto, entrambi hanno scelto partner differenti. Eros infatti è attualmente legato a Dalila Gelsomino, mentre per Michelle ha da poco fatto capolino un nuovo amore, quello per Alessandro Carollo. Nonostante questo, però, la fiamma della loro intesa, per alcuni, sembra essere ancora piuttosto viva. Proprio per evitare ulteriori pettegolezzi, il cantautore ha pensato di intervenire direttamente sulla questione.

Tutto è sorto quando su un settimanale è apparsa la notizia: “Eros e Michelle come due innamorati, le foto segrete. Baci e tenerezze, si amano ancora?”. A fronte di ciò Eros ha dunque voluto esprimersi a riguardo, proprio per non sollevare inutili chiacchiericci che nulla avrebbero a che fare con la realtà della situazione. Ed è così che proprio su Instagram attraverso una storia, Eros ha condiviso un comunicato in cui “smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna”, sottolinea il comunicato ufficiale.

“L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di un rinfresco familiare”. E ancora: “Tra Eros Ramazzotti e Michelle Huinziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia. I due, separati da quasi venti anni, da tempo hanno un rapporto di amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora nata dal loro matrimonio e con la quale hanno da poco festeggiato il primo compleanno da nonni”.