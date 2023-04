Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme per la prima foto insieme al nipotino Cesare. Migliaia di like per lo scatto pubblicato dalla conduttrice e ricondiviso dal cantante nel quale i due nonni posano insieme al figlio di Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza. Cesare, questo il nome scelto dai neo genitori per il loro primo figlio, è nato il 30 marzo in una clinica privata in Svizzera.

Entusiasti la conduttrice e l’ex marito, che sui social ha accolto il bimbo con una foto e un bellissimo messaggio. Nei giorni scorsi Eros Ramazzotti ha inviato un dolce regalo alla figlia Aurora. “Mi pensa nei suoi viaggi”, ha scritto sulle Instagram story la figlia della ex copia, e ha inquadrato la confezione regalo con una scritta: “Originale Sacher Torte“.

Leggi anche: “Non si chiama Cesare”. Aurora Ramazzotti, il vero nome del figlio svelato solo ora. Ci ha pensato papà Goffredo





Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la prima foto con il nipote Cesare

Eros Ramazzotti aveva ceduto all’emozione condividendo sui social la gioia di essere diventato nonno per la prima volta. Poi è stata un’emozionata nonna Michelle Hunziker a salutare il piccolino definendo la sua nascita “E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare”.

Tra le Stories di Instagram Eros Ramazzotti si rivolgeva proprio al nipotino appena nato. “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani” aveva scritto il cantante a corredo di uno scatto tenerissimo in cui appariva la manina di Cesare. Ora è il momento della reunion dei nonni, con una foto in cui il grande protagonista è ovviamente il figlio di Aurora Ramazzotti e del fidanzato Goffredo Cerza.

“Quando Cesare “l’imperatore” chiama i nonni corrono!!”, ha scritto la mamma di Aurora Ramazzotti che posa insieme all’ex marito Eros Ramazzotti. Tantissimi i commenti per i due nonni, felicissimi di trascorrere un po’ di tempo insieme al loro nipotino.