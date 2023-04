Eros Ramazzotti, scoppia la polemica. Giorni di felicità alle stelle dopo la nascita del piccolo Cesare, primogenito di Aurora Ramazzotti e papà Goffredo. Mentre la coppia di genitori ha ufficialmente lasciato la clinica per fare ritorno a casa insieme al bebè, nonno Eros sta vivendo alcuni giorni di relax insieme alla nuova fidanzata, Dalila Gelsomino, con la quale il cantante era stato paparazzato non troppo tempo fa per le vie di Milano. Il selfie di coppia ufficializza la loro storia d’amore e fa il giro del web, ma tra congratulazioni e cascate di cuori non manca chi solleva alcune critiche verso il cantante.

Critiche per Eros Ramazzotti in vacanza con la fidanzata Dalila, scoppia il caso a poche ore dal primo selfie di coppia. Come ormai è noto a tutti, da circa una settimana il cantante e l’ex moglie, Michelle Hunziker, sono diventati nonni per la prima volta. Il settimanale Chi è stato in grado di riprendere un momento felicissimo per la famiglia e gli amici di Aurora Ramazzotti. La neo mamma è stata fotografata proprio dopo le dimissioni dalla clinica in Svizzera, dove ha partorito il piccolo Cesare Augusto. Insieme a lei ovviamente Goffredo.

Critiche per Eros Ramazzotti in vacanza con la fidanzata Dalila: “Ma con il nipotino?!”

E nel frattempo, ecco diffondersi sul web anche il primo selfie di coppia che ritrae Eros Ramazzotti in compagnia della fidanzata Dalila, originaria di Milano e di 25 anni più giovane del cantante. Lo scatto è stato pubblicato proprio sul profilo social di lei e non poteva che essere accolto da una cascata di cuori e congratulazioni. Ma come spesso accade ai vip, gli attacchi hater non riposano mai, ed ecco che Eros finisce nel mirino delle critiche. Il motivo è presto spiegato.

Non è chiaro, infatti, se il cantante sia riuscito a vedere il nipotino o quando potrà accadere. Al contempo i fan, nel vedere il selfie di coppia, hanno sottolineato che come trova il tempo di dedicarsi alla compagna dovrebbe farlo anche per la figlia Aurora e il piccolo Cesare. E a tal proposito anche nei giorni scorsi, ricostruisce il settimanale Chi, “mentre Aurora lo rendeva nonno” Eros ha portato Dalila nel luogo che per lui “è terra d’adozione e rifugio” ovvero la Franciacorta, dove appunto i due innamorati sembrano aver vissuto alcuni giorni di relax insieme.

Insomma, se Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare sono stati accolti fuori dalla clinica da parenti e amici più stretti, il grande assente sembra essere stato proprio nonno Eros, impegnato in tour fino a poco tempo fa. I fan a tal proposito non mollano la presa e non attendono altro che vedere il cantante con in braccio il piccolo di casa.