Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, aria di crisi? Una lunga storia d’amore tra di loro che dura da oltre 30 anni poi nel 2013 la nascita di Maria, quando Carmen Russo ha compiuto la bellezza di 53 anni: uniti, nella vita così come nella loro professione, Carmen ed Enzo hanno saputo superare insieme e sempre a testa alta momenti difficili. Ma come spesso accade anche nelle favole più belle, il rischio di un allontanamento non sembra mai essere del tutto scongiurato. Nelle utime ore si è diffusa la notizia che tra i due sia esistita una divergenza di vedute che avrebbe portato a un confronto.

Lite tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: punti di vista differenti e le parole di lui a riguardo. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1983, proprio sul palcoscenico del posto di lavoro, ovvere nel dietro le quinte della trasmissione Drive In. Nessuno avrebbe mai pensato che dopo 4 anni, nel 1987, la coppia avrebbe poi deciso di promettersi amore eterno. E così è stato: le nozze sono avvenute in grande stile e da allora Carmen ed Enzo hanno sempre camminato l’uno al fianco dell’altra.

Lite tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: “Non ce la faccio più!”

Come si diceva in principio, la loro carriera ha spesso camminato anche sullo stesso binario di vita condivisa: la passione per la danza li ha condotti davanti al pubblico di teatro ma anche davanti a quello del piccolo schermo, rendendo nota a tutti nel tempo anche la loro partecipazione a diverse trasmissioni, senza escludere anche esperienze nei reality show. “Quando l’ho incontrata, anche se stavo avendo un grande successo, mi trovavo in un momento di profonda crisi personale in cui sentivo di aver dato tutto e di non saper fare più nulla”, queste le parole di Enzo Paolo Turchi dette davanti alle telecamere di Oggi un altro giorno su Rai 1.

Poi nel 2013 il coronamento del sogno di diventare genitori: nasce Maria, portando una grande gioia nella loro vita di coppia così come nuovi stimoli: “Maria è come se nella sua testa sapesse tutto, come se sapesse la sofferenze che abbiamo avuto quando non arrivava. Lei ti riempie di gioia, è solare, è divertente, è grande: spero di trasmetterle tutti i valori e tutte le armi per affrontare il mondo. Ci ha riempito la vita, il vero senso della vita sono i figli. Io non ho avuto problemi di gravidanza né di crescita della bambina, non accuso nulla, ma non devo essere un esempio: i figli fateli presto!”, ha confidato Carmen Russo nel corso di un’intervista ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

La coppia oggi si mostra molto attiva sui social ed è per questo che i fan hanno appreso di un momento di attrito tra i due durante i preparativi per la cena dovuto a punti di vista differenti in merito alla tecnologia da tenere in casa: “Ci manca solo la sedia elettrica. Io non sono antico, sono pratico. Possiamo andare in una trattoria qui vicino? Perchè io non ce la faccio più“, è stata la confidenza di Enzo Paolo Turchi, che tra i due sembra essere quello più ‘conservatore’ mentre Carmen è davvero al passo con i tempi: “Ma sei troppo antico!”, ha replicato Carmen al marito sostenendo di amare la cucina tecnologica.