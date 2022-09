Brutte voci sono uscite fuori recentemente su Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e lei è stata costretta a rompere il silenzio nelle ultime ore. Ha voluto dire tutta la verità su ciò che sarebbe successo nella coppia, visto che ormai le indiscrezioni erano diventate via via sempre più insistenti. Ad interpellarla su questo argomento intimo è stato il settimanale Nuovo, che non ha fatto troppi giri di parole, infatti la giornalista le ha chiesto direttamente se il loro matrimonio sia davvero seriamente a rischio.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno voluto soffermarsi su Raffaella Carrà nelle scorse settimane, in particolare lei ha fatto sapere: “Ho avuto il piacere di conoscerla grazie ad Enzo Paolo e proprio per questo, abbiamo deciso di farle questo omaggio insieme. Lei è il mio idolo, è la donna della televisione, forte, emancipata, colei che è riuscita ad andare oltre il suo essere donna. L’idea di fare un Tuca Tuca Remix, nel rispetto dell’originale, è per me un grande onore. Spero che questo revival in chiave disco diventi virale”.





Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi? Ora parla lei

In particolare, il settimanale Nuovo si è rivolto esplicitamente a Carmen Russo e parlando di Enzo Paolo Turchi, le è stato detto: “Ultimamente si vocifera che ci sia maretta tra di voi”. A quel punto lei ha approfittato di quella domanda per chiarire definitivamente la vicenda personale. Si è toccato comunque anche il tema legato al GF Vip: “Sarei felice se lui andasse nel reality show, è allegro, socievole, danzatore e un ottimo chef”. Ma vediamo ora cosa ha affermato in riferimento alla sfera intima.

Secca smentita da parte di Carmen Russo, che ha dunque rispedito al mittente le voci che la davano in crisi con Enzo Paolo Turchi: “Posso solo smentire, ormai sono abituata a queste notizie che escono per sorprendere il pubblico. Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci. Ovviamente non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”. Quindi, il matrimonio non è affatto in bilico e loro si amano follemente come i primi giorni.

Carmen Russo si è unita in matrimonio con Enzo Paolo Turchi nel 1987 e non si sono mai lasciati. Nell’ottobre di 10 anni fa hanno annunciato di essere in attesa di un bebè. IL 14 febbraio del 2013 è poi venuta alla luce la figlia Maria. Loro avevano detto a proposito del fatto che lei avesse 53 anni: “Potevamo farlo prima, ma non giudicateci”.

“Lo facciamo per lei”. La decisione di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “Mi sembra giusto”