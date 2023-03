GF Vip 7, sparita da qualche settimana Carmen Russo ha spiegato le ragioni del suo allontanamento dal reality che si avvia a vivere il suo ultimo mese con il suo bagaglio di polemiche. Dopo l’eliminazione di Edoardo Donnamaria Luca Onestini si era scagliato contro Daniele Dal Moro: “Riprendono Tavassi per una stecca e Daniele che sta facendo il disastro allora?”. Che cosa era successo nel dettaglio? Aveva detto Signorini ad inizio puntata: “Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge, non sempre avete il controllo delle vostre azioni”.



“Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere, dopo la mia reprimenda, abbiamo deciso di non farlo vedere al pubblico, perché è molto forte, è arrivato un provvedimento da parte del Grande Fratello”.

GF Vip 7, Carmen Russo svela perché è sparita dal reality



“Tavassi dopo i numerosi richiami, sia del GF che del sottoscritto ci aspettavamo un comportamento consono, specialmente da te…Non è ammissibile che nonostante il nostro duro richiamo, non può più essere tollerato un comportamento del genere, per questo motivo sei ammonito”. Peggio era andata a Edoardo Donnamaria che era stato squalificato.



Un’assenza che si farà sentire come quella di Carme Russo che ha chiarito ha chiarito la sua posizione in una storia su Instagram e svelato cosa è davvero successo alla trasmissione di Canale 5. Ha svelato cioè il motivo della sua scomparsa dal programma. “No, non è che mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello, assolutamente”.



E ancora: “Diciamo che sono un po’ in vacanza, nel senso che visto che i vipponi non vanno più in studio – perché ci sono state un po’ di restrizioni e non gli permettono di fare lo show, il GF Vip Night, – anche io, che sono la coreografa dei vipponi, ho preso una settimana di vacanza, di ferie. Anche la prossima, forse. Non lo so, vedremo”. Parole sibilline che lasciano un interrogativo: la rivedremo prima della fine del programma?